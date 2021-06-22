Чехия – Англия. Шик против Кейна. Стартовые составы команд

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Чехии и Англии.
Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала. Победитель матча выиграет группу D, а ничья устраивает Чехию.
Турнирная таблица группы D:
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чехия – Англия. Матч за победу в группе D. Стартовые составы команд
Чехия: Вацлик, Челюстка, Цоуфал, Калас, Дарида, Голеш, Шик, Масопуст, Янкто, Соучек, Боржил.
Запас: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Барак, Крменчик, Шевчик, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекгарт.
Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Грилиш, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Сака.
Запас: Рамсдейл, Джонстон, Хендерсон, Рэшфорд, Триппьер, Мингс, Коди, Санчо, Калверт-Льюин, Уайт, Джеймс, Беллингем.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.