Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мое имя очищено!»

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, ранее обвинявшаяся в употреблении допинга, прокомментировала свое оправдание в допинговом деле.
«Я рада и испытываю огромное облегчение… Мое имя очищено от всех правонарушений!
Хочу поблагодарить всех вокруг за постоянную поддержку. Отдельное спасибо моему отцу.
Я не могу дождаться своего возвращения. До скорой встречи!», — написала Даяна.
Ранее сообщалось, что Ястремская сможет принять участие в Олимпиаде-2020.
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Источник — Instagram
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Може від звинувачень? Бо "правопорушення" звучить так, як вони мали місце
Може від звинувачень? Бо "правопорушення" звучить так, як вони мали місце
А теперь пахать и ещё раз пахать, много времени потеряно - надо наверстывать.
Удачи
Може від звинувачень? Бо "правопорушення" звучить так, як вони мали місце
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