Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мое имя очищено!»

Украинская теннисистка поделилась впечатлениями об оправдании в допинговом скандале

  • 22.06.2021 20:55
  • 798 просмотров
  • 3 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мое имя очищено!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, ранее обвинявшаяся в употреблении допинга, прокомментировала свое оправдание в допинговом деле.

«Я рада и испытываю огромное облегчение… Мое имя очищено от всех правонарушений!

Хочу поблагодарить всех вокруг за постоянную поддержку. Отдельное спасибо моему отцу.

Я не могу дождаться своего возвращения. До скорой встречи!», — написала Даяна.

Ранее сообщалось, что Ястремская сможет принять участие в Олимпиаде-2020.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Irrlicht
    online
      Irrlicht, 22.06.2021 21:08
    0
    vizuals, 22.06.2021 21:00
    "Моє ім'я очищене від усіх правопорушень"
    Може від звинувачень? Бо "правопорушення" звучить так, як вони мали місце
    там дослівний переклад з англійської. В англійському "cleared of any wrongdoing" зазначена конотація не вбачається. Там скоріше акцент якраз на тому, що дії дійсно були, просто після перевірки не було встановлено ні умислу, ні необережності, а отже, не може йти мови про вину, що є обов'язковим елементом правопорушення.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 22.06.2021 21:00
    -2
    "Моє ім'я очищене від усіх правопорушень"
    Може від звинувачень? Бо "правопорушення" звучить так, як вони мали місце
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 22.06.2021 20:59
    -1
    Вот и чудесно! Мы тоже очень рады!
    А теперь пахать и ещё раз пахать, много времени потеряно - надо наверстывать.
    Удачи
    Ссылка
    Irrlicht
    online
      Irrlicht, 22.06.2021 21:08
    0
    vizuals, 22.06.2021 21:00
    "Моє ім'я очищене від усіх правопорушень"
    Може від звинувачень? Бо "правопорушення" звучить так, як вони мали місце
    там дослівний переклад з англійської. В англійському "cleared of any wrongdoing" зазначена конотація не вбачається. Там скоріше акцент якраз на тому, що дії дійсно були, просто після перевірки не було встановлено ні умислу, ні необережності, а отже, не може йти мови про вину, що є обов'язковим елементом правопорушення.
    Ссылка
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