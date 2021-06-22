Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мое имя очищено!»

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, ранее обвинявшаяся в употреблении допинга, прокомментировала свое оправдание в допинговом деле.

«Я рада и испытываю огромное облегчение… Мое имя очищено от всех правонарушений!

Хочу поблагодарить всех вокруг за постоянную поддержку. Отдельное спасибо моему отцу.

Я не могу дождаться своего возвращения. До скорой встречи!», — написала Даяна.

Ранее сообщалось, что Ястремская сможет принять участие в Олимпиаде-2020.