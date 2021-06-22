Йожеф САБО: «Вся сборная Украины была уставшей»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):
«Скорости не было, правильного выбора места не было, ни одного голевого момента практически не было. Мы не могли выиграть в этом матче. Вся команда была уставшей, организмы не восстановлены.
Если даже наша команда пройдет дальше с третьего места, думаю, что свежести у наших футболистов не будет. Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу».
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Источник — ТК Футбол
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Шевченко реагировать на ситуацию на поле не умеет --ни разу за три игры мысли тренерской не проявил---имеем левофлангового Соболя -- и трижды при необходимости усилить левый фланг --производим бредовые замены --мертвый Марлос , никакой Зинченко -перевод , и в последнем матче ----гениально --Цыганков после травмы , который и на своем то фланге не более10 минут за два месяца отыграл
короче --эмоции уляглись --горечь осталась ---но это наша реальность
Ау, проснитесь . Парни играют в чукре!!! Они уже охренели от такой нагрузки. Проходимся по легионерам : малина - чувак ждёт операцию уже год. Ярмоленко не играл год, Зинченко откатал суперсезон(по длине) в апл включая весь путь в лч. Вам же жДе Брюйне раааскзаывл: уефа , что вы творите, мы же все сдохнем люди такого графика. А это поавторитетней персонаж будет…
С какого черта вы решили что после взяточника старого при котором мы всрали евро 2016 мы должны резко быть в 1/2?
Мы на своём месте и при своей игре. И стало НАМНОГО интереснее смотреть сборную. И все вы , карманные эксперты, аж слюни летели так кричали «Шева» после Португалии. Надеемся на шведов - считаю шансы хорошие. Не зря же Шевченко прислал на покаяние к журналистам двух главных звёзд, все он понимает как с ними обращаться…
P.s а Моргенштерн конечно максимально примитивная музыка , но это вряд ли имеет отношение к делу 😀
Шевченко реагировать на ситуацию на поле не умеет --ни разу за три игры мысли тренерской не проявил---имеем левофлангового Соболя -- и трижды при необходимости усилить левый фланг --производим бредовые замены --мертвый Марлос , никакой Зинченко -перевод , и в последнем матче ----гениально --Цыганков после травмы , который и на своем то фланге не более10 минут за два месяца отыграл
короче --эмоции уляглись --горечь осталась ---но это наша реальность
-
Если физика хромает, то нужно не стесняться, а ставить автобус и играть на контратаках. А без физики и с одной тактикой играть в пас при прессинге соперника - это идиотизм вышей степени.
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Если физика хромает, то нужно не стесняться, а ставить автобус и играть на контратаках. А без физики и с одной тактикой играть в пас при прессинге соперника - это идиотизм вышей степени.
Шевченко реагировать на ситуацию на поле не умеет --ни разу за три игры мысли тренерской не проявил---имеем левофлангового Соболя -- и трижды при необходимости усилить левый фланг --производим бредовые замены --мертвый Марлос , никакой Зинченко -перевод , и в последнем матче ----гениально --Цыганков после травмы , который и на своем то фланге не более10 минут за два месяца отыграл
короче --эмоции уляглись --горечь осталась ---но это наша реальность
Шевченко реагировать на ситуацию на поле не умеет --ни разу за три игры мысли тренерской не проявил---имеем левофлангового Соболя -- и трижды при необходимости усилить левый фланг --производим бредовые замены --мертвый Марлос , никакой Зинченко -перевод , и в последнем матче ----гениально --Цыганков после травмы , который и на своем то фланге не более10 минут за два месяца отыграл
короче --эмоции уляглись --горечь осталась ---но это наша реальность
Ау, проснитесь . Парни играют в чукре!!! Они уже охренели от такой нагрузки. Проходимся по легионерам : малина - чувак ждёт операцию уже год. Ярмоленко не играл год, Зинченко откатал суперсезон(по длине) в апл включая весь путь в лч. Вам же жДе Брюйне раааскзаывл: уефа , что вы творите, мы же все сдохнем люди такого графика. А это поавторитетней персонаж будет…
С какого черта вы решили что после взяточника старого при котором мы всрали евро 2016 мы должны резко быть в 1/2?
Мы на своём месте и при своей игре. И стало НАМНОГО интереснее смотреть сборную. И все вы , карманные эксперты, аж слюни летели так кричали «Шева» после Португалии. Надеемся на шведов - считаю шансы хорошие. Не зря же Шевченко прислал на покаяние к журналистам двух главных звёзд, все он понимает как с ними обращаться…
P.s а Моргенштерн конечно максимально примитивная музыка , но это вряд ли имеет отношение к делу 😀
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