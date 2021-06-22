Йожеф САБО: «Вся сборная Украины была уставшей»

Телеэксперт – о поражении от Австрии

  • 22.06.2021 18:02
  • 2889 просмотров
  • 10 комментариев
Йожеф САБО: «Вся сборная Украины была уставшей»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):

«Скорости не было, правильного выбора места не было, ни одного голевого момента практически не было. Мы не могли выиграть в этом матче. Вся команда была уставшей, организмы не восстановлены.

Если даже наша команда пройдет дальше с третьего места, думаю, что свежести у наших футболистов не будет. Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 19:32
    0
    Хух. Успокоил меня Ёжик. Раз Ёжик сказал, значит, как всегда, все будет наоборот. Надеюсь, что наши пройдут с третьего места, а там появится второе дыхание.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 22.06.2021 18:41
    0
    BekXan, 22.06.2021 18:13
    А остальные сборные как ?Или мы особенные по усталости?Хватит нести эту ересь !
    А остальные готовы или ты не видел как с Македонией умерли после первого тайма или как с австрийцами пешеходы ходили по полю просто без сил
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 22.06.2021 18:39
    +1
    DoktorVit, 22.06.2021 18:23
    Зинченко ---пустышка раздутая , похоже все хвалебные отзывы на Футболах --проплаченные
    Шевченко реагировать на ситуацию на поле не умеет --ни разу за три игры мысли тренерской не проявил---имеем левофлангового Соболя -- и трижды при необходимости усилить левый фланг --производим бредовые замены --мертвый Марлос , никакой Зинченко -перевод , и в последнем матче ----гениально --Цыганков после травмы , который и на своем то фланге не более10 минут за два месяца отыграл
    короче --эмоции уляглись --горечь осталась ---но это наша реальность
    А -зачем— эти тире? — можно обосрать сборную — по существу— и без них . Вам же — написали— музыка виновата 😂
    Ау, проснитесь . Парни играют в чукре!!! Они уже охренели от такой нагрузки. Проходимся по легионерам : малина - чувак ждёт операцию уже год. Ярмоленко не играл год, Зинченко откатал суперсезон(по длине) в апл включая весь путь в лч. Вам же жДе Брюйне раааскзаывл: уефа , что вы творите, мы же все сдохнем люди такого графика. А это поавторитетней персонаж будет…
    С какого черта вы решили что после взяточника старого при котором мы всрали евро 2016 мы должны резко быть в 1/2?
    Мы на своём месте и при своей игре. И стало НАМНОГО интереснее смотреть сборную. И все вы , карманные эксперты, аж слюни летели так кричали «Шева» после Португалии. Надеемся на шведов - считаю шансы хорошие. Не зря же Шевченко прислал на покаяние к журналистам двух главных звёзд, все он понимает как с ними обращаться…
    P.s а Моргенштерн конечно максимально примитивная музыка , но это вряд ли имеет отношение к делу 😀
    Ссылка
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 22.06.2021 18:32
    +1
    У Лобановского на третью игру, играл дублирующий состав ( с Блохиным), а у Шевы пустая скамейка.
    Ссылка
    JackyM
    online
      JackyM, 22.06.2021 18:26
    +1
    Всі ці "любітелі" Тіматі і Могенштернів -їм пофіг престиж України.
    Ссылка
    80 лет назад...
    online
      80 лет назад..., 22.06.2021 18:24
    0
    Как будто играли в свинцовых башмаках.
    Ссылка
    DoktorVit
    online
      DoktorVit, 22.06.2021 18:23
    +3
    Зинченко ---пустышка раздутая , похоже все хвалебные отзывы на Футболах --проплаченные
    Шевченко реагировать на ситуацию на поле не умеет --ни разу за три игры мысли тренерской не проявил---имеем левофлангового Соболя -- и трижды при необходимости усилить левый фланг --производим бредовые замены --мертвый Марлос , никакой Зинченко -перевод , и в последнем матче ----гениально --Цыганков после травмы , который и на своем то фланге не более10 минут за два месяца отыграл
    короче --эмоции уляглись --горечь осталась ---но это наша реальность
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 18:15
    +4
    Дел в другом... что Шевченко увы забыл уроки Лобановского. А Валерий Васильевич говорил, что побеждать можно физика + тактика. Так как техника у наших игроков хромает у большинства.
    -
    Если физика хромает, то нужно не стесняться, а ставить автобус и играть на контратаках. А без физики и с одной тактикой играть в пас при прессинге соперника - это идиотизм вышей степени.
    Ссылка
    kryakr
    online
      kryakr, 22.06.2021 18:14
    +4
    А если следующий матч через неделю? Не хватит времени восстановиться?
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 22.06.2021 18:13
    +3
    А остальные сборные как ?Или мы особенные по усталости?Хватит нести эту ересь !
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 18:15
    +4
    Дел в другом... что Шевченко увы забыл уроки Лобановского. А Валерий Васильевич говорил, что побеждать можно физика + тактика. Так как техника у наших игроков хромает у большинства.
    -
    Если физика хромает, то нужно не стесняться, а ставить автобус и играть на контратаках. А без физики и с одной тактикой играть в пас при прессинге соперника - это идиотизм вышей степени.
    Ссылка
    kryakr
    online
      kryakr, 22.06.2021 18:14
    +4
    А если следующий матч через неделю? Не хватит времени восстановиться?
    Ссылка
    DoktorVit
    online
      DoktorVit, 22.06.2021 18:23
    +3
    Зинченко ---пустышка раздутая , похоже все хвалебные отзывы на Футболах --проплаченные
    Шевченко реагировать на ситуацию на поле не умеет --ни разу за три игры мысли тренерской не проявил---имеем левофлангового Соболя -- и трижды при необходимости усилить левый фланг --производим бредовые замены --мертвый Марлос , никакой Зинченко -перевод , и в последнем матче ----гениально --Цыганков после травмы , который и на своем то фланге не более10 минут за два месяца отыграл
    короче --эмоции уляглись --горечь осталась ---но это наша реальность
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 22.06.2021 18:13
    +3
    А остальные сборные как ?Или мы особенные по усталости?Хватит нести эту ересь !
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 22.06.2021 18:39
    +1
    DoktorVit, 22.06.2021 18:23
    Зинченко ---пустышка раздутая , похоже все хвалебные отзывы на Футболах --проплаченные
    Шевченко реагировать на ситуацию на поле не умеет --ни разу за три игры мысли тренерской не проявил---имеем левофлангового Соболя -- и трижды при необходимости усилить левый фланг --производим бредовые замены --мертвый Марлос , никакой Зинченко -перевод , и в последнем матче ----гениально --Цыганков после травмы , который и на своем то фланге не более10 минут за два месяца отыграл
    короче --эмоции уляглись --горечь осталась ---но это наша реальность
    А -зачем— эти тире? — можно обосрать сборную — по существу— и без них . Вам же — написали— музыка виновата 😂
    Ау, проснитесь . Парни играют в чукре!!! Они уже охренели от такой нагрузки. Проходимся по легионерам : малина - чувак ждёт операцию уже год. Ярмоленко не играл год, Зинченко откатал суперсезон(по длине) в апл включая весь путь в лч. Вам же жДе Брюйне раааскзаывл: уефа , что вы творите, мы же все сдохнем люди такого графика. А это поавторитетней персонаж будет…
    С какого черта вы решили что после взяточника старого при котором мы всрали евро 2016 мы должны резко быть в 1/2?
    Мы на своём месте и при своей игре. И стало НАМНОГО интереснее смотреть сборную. И все вы , карманные эксперты, аж слюни летели так кричали «Шева» после Португалии. Надеемся на шведов - считаю шансы хорошие. Не зря же Шевченко прислал на покаяние к журналистам двух главных звёзд, все он понимает как с ними обращаться…
    P.s а Моргенштерн конечно максимально примитивная музыка , но это вряд ли имеет отношение к делу 😀
    Ссылка
    Людмила Павловська
    online
      Людмила Павловська, 22.06.2021 18:32
    +1
    У Лобановского на третью игру, играл дублирующий состав ( с Блохиным), а у Шевы пустая скамейка.
    Ссылка
    JackyM
    online
      JackyM, 22.06.2021 18:26
    +1
    Всі ці "любітелі" Тіматі і Могенштернів -їм пофіг престиж України.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 19:32
    0
    Хух. Успокоил меня Ёжик. Раз Ёжик сказал, значит, как всегда, все будет наоборот. Надеюсь, что наши пройдут с третьего места, а там появится второе дыхание.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 22.06.2021 18:41
    0
    BekXan, 22.06.2021 18:13
    А остальные сборные как ?Или мы особенные по усталости?Хватит нести эту ересь !
    А остальные готовы или ты не видел как с Македонией умерли после первого тайма или как с австрийцами пешеходы ходили по полю просто без сил
    Ссылка
    80 лет назад...
    online
      80 лет назад..., 22.06.2021 18:24
    0
    Как будто играли в свинцовых башмаках.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности