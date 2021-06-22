Йожеф САБО: «Вся сборная Украины была уставшей»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):

«Скорости не было, правильного выбора места не было, ни одного голевого момента практически не было. Мы не могли выиграть в этом матче. Вся команда была уставшей, организмы не восстановлены.

Если даже наша команда пройдет дальше с третьего места, думаю, что свежести у наших футболистов не будет. Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу».