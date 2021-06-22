Новичок Металлиста Маилтон: «Мне сказали - закрой глаза и едь в Украину»

Игрок рассказал о переходе в команду Первой лиги

  • 22.06.2021 15:10
  • 4227 просмотров
  • 4 комментария
Новичок Металлиста Маилтон: «Мне сказали - закрой глаза и едь в Украину»
© fcmetalist.com.ua

Правый латераль Маилтон, который перебрался в состав «Металлиста» из «Атлетико» Минейро, рассказал о своем переезде в Украину.

— Маилтон, поздравляем с переходом в «Металлист»! Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?
— Очень доволен. Приятно приехать сюда. Буду очень стараться, выкладываться на 100%.

— Ты уже успел познакомиться с Харьковом? Как он тебе?
— Вчера немного прогулялся по городу. Первое, что бросилось в глаза по приезду, это логотипы «Металлиста» на огромных баннерах по всему городу. Очень понравился Харьков и инфраструктура, которую я здесь увидел. Впечатлили аэропорт, стадион и отель Kharkiv Palace, где я рад находиться в этот особенный для меня день. Очень красиво, хорошие впечатления. Думаю, буду много-много лет здесь жить.

— В «Металлисте» всегда было много легионеров, и они всегда чувствовали себя здесь как дома. Ты общался с кем-то из бразильцев перед переходом в «Металлист»?
— В Бразилии я играл с Диего Соузой, который в свое время был здесь. Также я звонил Жо. Он сказал: «Закрой глаза и приезжай сюда, даже не думай. Я так и сделал».

— Какой игры ждать от тебя болельщикам «Металлиста»?
— Буду стараться полностью выкладываться на тренировках и в матчах, совершать быстрые проходы, отдавать много передач. В общем, делать все, чтобы моя игра понравилась болельщикам.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металлист

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 22.06.2021 15:55
    0
    Будем надеятся, что играть будет не хуже Вильягры. Красников умеет находить таланты.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.06.2021 15:52
    0
    Закрой глаза и считай бабосы
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 15:45
    +1
    - Ну и нужно будет закрыть на кое-что глаза.
    - А если не закроет?
    - Ну тогда ему закроют
    Классика из 90-х.
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 22.06.2021 15:36
    +1
    Ярославский украл миллиарды и купил Харькову Маилтона. Я и процентов 95 нашей страны сделали б так же. Через1-2-3-5 поколений все поменяется, если будут Майданы. По-другому очиститься не получится. Это касается всех - Ярославских, Ахметовых, Суркисов, Жеваго... И нас с вами.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 15:45
    +1
    - Ну и нужно будет закрыть на кое-что глаза.
    - А если не закроет?
    - Ну тогда ему закроют
    Классика из 90-х.
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 22.06.2021 15:36
    +1
    Ярославский украл миллиарды и купил Харькову Маилтона. Я и процентов 95 нашей страны сделали б так же. Через1-2-3-5 поколений все поменяется, если будут Майданы. По-другому очиститься не получится. Это касается всех - Ярославских, Ахметовых, Суркисов, Жеваго... И нас с вами.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 22.06.2021 15:55
    0
    Будем надеятся, что играть будет не хуже Вильягры. Красников умеет находить таланты.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 22.06.2021 15:52
    0
    Закрой глаза и считай бабосы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности