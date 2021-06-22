МАРЛОН: «Понимаю идеи Де Дзерби и могу передать их игрокам»

Новичок донецкого клуба дал первый комментарий после перехода

  • 22.06.2021 13:13
  • 1600 просмотров
  • 4 комментария
МАРЛОН: «Понимаю идеи Де Дзерби и могу передать их игрокам»
© ФК Шахтер Донецк

Бразильский защитник Марлон поделился своими эмоциями после перехода в «Шахтер». Защитник подписал пятилетний контракт с клубом.

– Я очень счастлив. Для меня большая честь подписать контракт с «Шахтером», чувствую себя избранным. Спасибо за хороший прием!

– Что сыграло ключевую роль в подписании контракта с «Шахтером»?
– У клуба те же цели и видение, что и у меня. Также мне очень нравятся игровая ДНК и философия тренера, которые полностью совпадают с моими принципами. Перешел сюда, чтобы помогать и быть частью команды.

– Ранее ты работал под началом Роберто Де Дзерби в «Сассуоло». Считаешь ли это своим преимуществом?
– Думаю, это преимущество для меня и, наверное, для всего коллектива. Все-таки я уже понимаю идеи тренера и могу передать их другим ребятам. Считаю, это поможет нам воплощать в жизнь задумки наставника.

– Что знаешь о «Шахтере»? Возможно, раньше смотрел поединки команды в еврокубках?
– Конечно, я знаю команду. Смотрел матч с мадридским «Реалом». Слежу за «Шахтером», ведь через этот клуб прошло так много великих бразильцев: Фред, Алекс Тейшейра, Бернард… Знаю, что до последнего сезона команда смогла завоевать чемпионство четыре года кряду. Надеюсь, мы снова будем побеждать и вместе с партнерами и новым главным тренером оставим свой след в истории «Шахтера».

– Знаком ли с кем-то из бразильских игроков, ныне выступающих за «Шахтер»?
– Уже немного познакомился, но лично никого не знал.

– В «Шахтере» много бразильцев. Считаешь, они помогут быстрее адаптироваться в команде и понять все тонкости работы?
– Рад, что оказался здесь. Хорошо, что мы будем работать и играть вместе. А если Бог позволит, то сможем добиться многих титулов.

– Какие свои сильные качества можешь выделить?
– Отличный пас, держание мяча, также я хорошо понимаю тактические требования. Я достаточно командный игрок, потому что футбол – игра коллективная. Именно совместно удается побеждать и что-то выигрывать.

 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    Serg Wojcev
      Serg Wojcev, 22.06.2021 14:16
    -2
    а что ахметка налоги заплатил дерьмо вонючее
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.06.2021 14:08
    +1
    Игорь Петров, 22.06.2021 13:22
    Это самый сильный и архиважный трансфер в это межсезонье, Де Дзерви чётко увидел главную проблему, центральная линия обороны и правильно все сделал, настояв на этом трансфере. Марлон , учитывая предидущий опыт работы с итальянцем, будет руководить защитной линией и проводить идеи тренера непосредственно на поле, одним словом , молодцы.
    +
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 13:41
    +1
    Шахтер медленно, но верно превращается в Сассуоло с такими украинцами, как Малос и Мораес.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 22.06.2021 13:22
    +4
    Это самый сильный и архиважный трансфер в это межсезонье, Де Дзерви чётко увидел главную проблему, центральная линия обороны и правильно все сделал, настояв на этом трансфере. Марлон , учитывая предидущий опыт работы с итальянцем, будет руководить защитной линией и проводить идеи тренера непосредственно на поле, одним словом , молодцы.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 22.06.2021 13:22
    +4
    Это самый сильный и архиважный трансфер в это межсезонье, Де Дзерви чётко увидел главную проблему, центральная линия обороны и правильно все сделал, настояв на этом трансфере. Марлон , учитывая предидущий опыт работы с итальянцем, будет руководить защитной линией и проводить идеи тренера непосредственно на поле, одним словом , молодцы.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 22.06.2021 14:08
    +1
    Игорь Петров, 22.06.2021 13:22
    Это самый сильный и архиважный трансфер в это межсезонье, Де Дзерви чётко увидел главную проблему, центральная линия обороны и правильно все сделал, настояв на этом трансфере. Марлон , учитывая предидущий опыт работы с итальянцем, будет руководить защитной линией и проводить идеи тренера непосредственно на поле, одним словом , молодцы.
    +
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.06.2021 13:41
    +1
    Шахтер медленно, но верно превращается в Сассуоло с такими украинцами, как Малос и Мораес.
    Ссылка
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