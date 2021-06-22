МАРЛОН: «Понимаю идеи Де Дзерби и могу передать их игрокам»

Бразильский защитник Марлон поделился своими эмоциями после перехода в «Шахтер». Защитник подписал пятилетний контракт с клубом.

– Я очень счастлив. Для меня большая честь подписать контракт с «Шахтером», чувствую себя избранным. Спасибо за хороший прием!

– Что сыграло ключевую роль в подписании контракта с «Шахтером»?

– У клуба те же цели и видение, что и у меня. Также мне очень нравятся игровая ДНК и философия тренера, которые полностью совпадают с моими принципами. Перешел сюда, чтобы помогать и быть частью команды.

– Ранее ты работал под началом Роберто Де Дзерби в «Сассуоло». Считаешь ли это своим преимуществом?

– Думаю, это преимущество для меня и, наверное, для всего коллектива. Все-таки я уже понимаю идеи тренера и могу передать их другим ребятам. Считаю, это поможет нам воплощать в жизнь задумки наставника.

– Что знаешь о «Шахтере»? Возможно, раньше смотрел поединки команды в еврокубках?

– Конечно, я знаю команду. Смотрел матч с мадридским «Реалом». Слежу за «Шахтером», ведь через этот клуб прошло так много великих бразильцев: Фред, Алекс Тейшейра, Бернард… Знаю, что до последнего сезона команда смогла завоевать чемпионство четыре года кряду. Надеюсь, мы снова будем побеждать и вместе с партнерами и новым главным тренером оставим свой след в истории «Шахтера».

– Знаком ли с кем-то из бразильских игроков, ныне выступающих за «Шахтер»?

– Уже немного познакомился, но лично никого не знал.

– В «Шахтере» много бразильцев. Считаешь, они помогут быстрее адаптироваться в команде и понять все тонкости работы?

– Рад, что оказался здесь. Хорошо, что мы будем работать и играть вместе. А если Бог позволит, то сможем добиться многих титулов.

– Какие свои сильные качества можешь выделить?

– Отличный пас, держание мяча, также я хорошо понимаю тактические требования. Я достаточно командный игрок, потому что футбол – игра коллективная. Именно совместно удается побеждать и что-то выигрывать.