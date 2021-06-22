ЛЕВЧЕНКО: «Лидеры сборной Украины не проявили своих лидерских качеств»

Специалист – о поражении австрийцам

  • 22.06.2021 12:12
  • 1552 просмотра
  • 2 комментария
ЛЕВЧЕНКО: «Лидеры сборной Украины не проявили своих лидерских качеств»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок национальной команды Евгений Левченко высказался о поражении сборной Украины в матче с Австрией на Евро-2020.

«Австрийцы играли по другой тактике, они вышли в 4-3-3, но Алаба сместился налево, я думаю, это было ключевым изменением. Алаба – ключевой игрок для этой сборной, когда Алаба играет слева – это совсем другая Австрия. Плюс Арнаутович, который показал и доказал, что он действительно здорово играет.

Обидно, что мы проиграли центр поля, сегодня ни Зинченко, ни Малиновского мы не увидели и Андрей Николаевич сказал, что с таким уровнем игры, как в первом тайме, в плей-офф делать нечего. Сегодня, к сожалению, команду я не увидел, команду, которая должна была «выгрызать» траву, команда, которая должна была «выжигать». Мы сегодня ни одной желтой карточки не увидели. Все единоборства выиграли австрийцы.

Лидеры не проявили своих лидерских качеств. Ярмоленко не сыграл на своем уровне. Забитый мяч – это гол Забарного, крыть так и не блокировать мяч – это очень странное решение. Физически мы сегодня провалились. Мы физически на третий матч уже не тянули.

Есть ощущение, что мы физически не выдерживаем футбольной гонки и видно, что в предыдущем матче, мы ели бегали, ели носили ноги и тут на 30-ой минуте было видно, что некоторые футболисты уже «сели», а менять реально некем. Вышли два футболиста Цыганков и Марлос, которые должны усилить нашу сборную, но, к сожалению, этого не произошло. Игру нужно улучшать. Нужно сыграть как можно больше игр на Евро. Для нас важна каждая игра», – сказал Левченко в эфире ТК «Футбол 1».

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Источник — Динамомания

(7 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 22.06.2021 13:18
    0
    Ну остаётся открытым вопрос ротации. Не хватает физухи ? Почему не играют трудяжки ( хотя бы Стёпа) Ну мы же открыто уже понимали что Австрия преобладала, уже ж понятно что наш контроль мяча треснул по швам, к чему Зинченко на поле ?)) Ну почему не оценивать нас трезво, мы абсолютно средняя команда, мы круто пободались с Нидерландами. Могли проиграть 4-0 и это было бы нормально, мы ХУЖЕ. Мы взяли закономерные очки с Македонией, и мы должны были их брать. Австрия - сильнее нас, игроки опытнее и опыт их проходит не на лавке и не в ротации в своих клубах. Зачем было пытаться играть на равных ? Мы же никогда не забудем Португалию, потому что не лепили горбатого а играли от защиты, почему мы решили что Австрия это Минай ?
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    олег инкогнито
    online
      олег инкогнито, 22.06.2021 12:51
    -1
    а вони дійсно лідери команди?
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 22.06.2021 13:18
    0
    Ну остаётся открытым вопрос ротации. Не хватает физухи ? Почему не играют трудяжки ( хотя бы Стёпа) Ну мы же открыто уже понимали что Австрия преобладала, уже ж понятно что наш контроль мяча треснул по швам, к чему Зинченко на поле ?)) Ну почему не оценивать нас трезво, мы абсолютно средняя команда, мы круто пободались с Нидерландами. Могли проиграть 4-0 и это было бы нормально, мы ХУЖЕ. Мы взяли закономерные очки с Македонией, и мы должны были их брать. Австрия - сильнее нас, игроки опытнее и опыт их проходит не на лавке и не в ротации в своих клубах. Зачем было пытаться играть на равных ? Мы же никогда не забудем Португалию, потому что не лепили горбатого а играли от защиты, почему мы решили что Австрия это Минай ?
    Ссылка
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