ЛЕВЧЕНКО: «Лидеры сборной Украины не проявили своих лидерских качеств»

Экс-игрок национальной команды Евгений Левченко высказался о поражении сборной Украины в матче с Австрией на Евро-2020.

«Австрийцы играли по другой тактике, они вышли в 4-3-3, но Алаба сместился налево, я думаю, это было ключевым изменением. Алаба – ключевой игрок для этой сборной, когда Алаба играет слева – это совсем другая Австрия. Плюс Арнаутович, который показал и доказал, что он действительно здорово играет.

Обидно, что мы проиграли центр поля, сегодня ни Зинченко, ни Малиновского мы не увидели и Андрей Николаевич сказал, что с таким уровнем игры, как в первом тайме, в плей-офф делать нечего. Сегодня, к сожалению, команду я не увидел, команду, которая должна была «выгрызать» траву, команда, которая должна была «выжигать». Мы сегодня ни одной желтой карточки не увидели. Все единоборства выиграли австрийцы.

Лидеры не проявили своих лидерских качеств. Ярмоленко не сыграл на своем уровне. Забитый мяч – это гол Забарного, крыть так и не блокировать мяч – это очень странное решение. Физически мы сегодня провалились. Мы физически на третий матч уже не тянули.

Есть ощущение, что мы физически не выдерживаем футбольной гонки и видно, что в предыдущем матче, мы ели бегали, ели носили ноги и тут на 30-ой минуте было видно, что некоторые футболисты уже «сели», а менять реально некем. Вышли два футболиста Цыганков и Марлос, которые должны усилить нашу сборную, но, к сожалению, этого не произошло. Игру нужно улучшать. Нужно сыграть как можно больше игр на Евро. Для нас важна каждая игра», – сказал Левченко в эфире ТК «Футбол 1».