Защитник Дании: «В матче с Россией было полнейшее безумие – неописуемо»

Защитник сборной Дании Йоаким Меле прокомментировал победу над национальной командой России (4:1) в матче группового раунда Евро-2020.
«Это было полнейшее безумие - неописуемо. Так же было на матчах со сборными Финляндии и Бельгии, но каждый раз это превосходит себя. Я никогда ничего подобного не испытывал. Была волшебная атмосфера», - сказал Меле.
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Источник — УЕФА
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