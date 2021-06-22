Александр ГОЛОВКО: «Уровень футболистов определяет лицо этой сборной»

Сборная Украины уступила Австрии (0:1) в последнем матче группового этапа Евро-2020. Экс-игрок национальной команды Александр Головко прокомментировал этот матч.

«Две команды играли на победу. Но, как мне показалось, сегодня больше победы заслуживала сборная Австрии. Что случилось со сборной Украины, давайте по горячим следам оценивать не будем. Есть моменты, которые через время и сам Андрей Николаевич объяснит и ребята может какие-то моменты объяснят. 1:0 результат игры, к 60-й минуте разница в ударах по воротах была 17:3. Это говорит о настрое одной и другой команды, именно о реализации своего настроя.

Это не случается постоянно. Давайте вспомним историю этой сборной, она показывала хорошие игры. Это сейчас такое время, где мы по каким-то причинам повысили планку, к которой не готовы подойти. Есть уровень футболистов, который определяет лицо нашей команды. Пока наш внутренний чемпионат, пока ребята не готовы к борьбе психологически и в физическом плане тоже.

Поражение - это всегда сирота. Когда выигрываешь, тогда все отлично работали, телевидение, помощники, массажисты хорошо массировали. А когда проигрываешь, сейчас самые большие проблемы у Андрея (Шевченко прим.). Где его друзья, кто его поддержит. Я Николаевичу привет передам, - «Держись, потому что это сложная работа». Да, ошибки бывают, мы говорили о психологии молодых ребят и ошибки случаются там, где тонко. Что мы создали? Были ли у нас шансы в атаке?», - сказал Головко.

После этой игры Украина заняла третье место в группе, но сохраняет шансы на плей-офф.

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