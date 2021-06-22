Whoscored: Алаба – лучший игрок матча Украина – Австрия, Яремчук – худший

В матче заключительного тура группового раунда Евро-2020 сборная Украины минимально проиграла национальной команде Австрии (0:1).
Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Украинцы, ожидаемо, получили плохие баллы.
Худшим на поле был признан форвард сборной Украины Роман Яремчук – 5,8 балла.
Лучшим игроком матча WhoScored считает австрийского защитника Давида Алабу – 8,0 балла.
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Источник — Sport.ua
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