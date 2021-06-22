Whoscored: Алаба – лучший игрок матча Украина – Австрия, Яремчук – худший

Авторитетный портал поставил оценки игрокам, принявшим участие в заключительном поединке группы С

  • 22.06.2021 10:20
  • 1875 просмотров
  • 6 комментариев
Whoscored: Алаба – лучший игрок матча Украина – Австрия, Яремчук – худший
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче заключительного тура группового раунда Евро-2020 сборная Украины минимально проиграла национальной команде Австрии (0:1).

Статистический портал WhoScored поставил оценки игрокам, принявшим участие в поединке. Украинцы, ожидаемо, получили плохие баллы.

Худшим на поле был признан форвард сборной Украины Роман Яремчук – 5,8 балла.

Лучшим игроком матча WhoScored считает австрийского защитника Давида Алабу – 8,0 балла.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.06.2021 11:49
    0
    Шевченко поставь уже Зинченко на его родную позицию левого защитника, центр поля это не его . А этого пассажира Миколенко в глубокий запас((если конечно будет еще игра)Во всех 3 матчах был худшим, провалы в защите в первых двух матчах и 0 в атаке потери и бестолковые прострелы, еще какие то претензии высказал Яремчуку Худший игрок сборной в 3 матчах
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.06.2021 11:27
    0
    Августин Нара, 22.06.2021 10:32
    Несправедлива оцінка щодо Яремчука, хлопець майже не отримував м'яч. куди гірше зіграв півзахист та крайні захисники
    Яремчука бросили на растерзание четырем защитникам. И острых передач он практически не получал. Это вообще не его игра.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 22.06.2021 11:19
    0
    В Украине все были худшие!
    Ссылка
    Петр Яновский
      Петр Яновский, 22.06.2021 11:11
    +1
    А теперь посмотрите, что вы понаставляли.
    Ссылка
    SlowlyMan
    online
      SlowlyMan, 22.06.2021 10:59
    0
    та вони якось там рахують, не зрозуміло як ...дивився в 1 таймі ...Бужан 2-3 рази так добре сейвив і мав 6.4 ...в той же момент воротар австрійців 6,7 ...і це при тому що він навіть серйозно і в гру не вступав
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 22.06.2021 10:32
    +8
    Несправедлива оцінка щодо Яремчука, хлопець майже не отримував м'яч. куди гірше зіграв півзахист та крайні захисники
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 22.06.2021 10:32
    +8
    Несправедлива оцінка щодо Яремчука, хлопець майже не отримував м'яч. куди гірше зіграв півзахист та крайні захисники
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 11:11
    +1
    А теперь посмотрите, что вы понаставляли.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.06.2021 11:49
    0
    Шевченко поставь уже Зинченко на его родную позицию левого защитника, центр поля это не его . А этого пассажира Миколенко в глубокий запас((если конечно будет еще игра)Во всех 3 матчах был худшим, провалы в защите в первых двух матчах и 0 в атаке потери и бестолковые прострелы, еще какие то претензии высказал Яремчуку Худший игрок сборной в 3 матчах
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 22.06.2021 11:27
    0
    Августин Нара, 22.06.2021 10:32
    Несправедлива оцінка щодо Яремчука, хлопець майже не отримував м'яч. куди гірше зіграв півзахист та крайні захисники
    Яремчука бросили на растерзание четырем защитникам. И острых передач он практически не получал. Это вообще не его игра.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 22.06.2021 11:19
    0
    В Украине все были худшие!
    Ссылка
    SlowlyMan
    online
      SlowlyMan, 22.06.2021 10:59
    0
    та вони якось там рахують, не зрозуміло як ...дивився в 1 таймі ...Бужан 2-3 рази так добре сейвив і мав 6.4 ...в той же момент воротар австрійців 6,7 ...і це при тому що він навіть серйозно і в гру не вступав
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности