Сергей КОВАЛЕЦ: «Это счастье, что мы проиграли всего 0:1»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец верит, что команда Андрея Шевченко пройдет в 1/8 финала Евро.

— Сергей Иванович, в матче с Австрией мы не увидели ту сборную Украины, которую привыкли видеть. Почему?

— Очень сложно ответить на этот вопрос, не находясь внутри коллектива, поскольку перед поединком все заявляли, что мы будем играть на победу. Почему ничего не получилось, опять же, вопрос. У австрийцев, можно сказать, получалось, все. В обороне сборной Украины, как показалось, мало что получалось, особенно в первом тайме. Очень хочется надеяться, что сине-желтые все-таки попадут в 1/8, а из этого поражения тренерский штаб сделает выводы. Трудно сказать, что произошло с нашей командой, которая не была похожа сама на себя.

— Почему с первых минут мы отдали инициативу сопернику?

— Мне кажется, что никто к этому не был готов, ни тренерский штаб, ни футболисты. Было очень много промахов в передачах, проиграны подборы. Много ошибок допустили Миколенко, Зинченко, Малиновский. Вроде, ребята старались, но, к сожалению, в физическом состоянии почему-то австрийцы были на голову выше. Благо, Бущан снова был на высоте, иначе о шансах попасть в 1/8 можно было бы забыть после финального свистка.

Удивляет то, что оснований для такой игры не было, учитывая, как все происходило до этого не только на чемпионате Европы, но и при подготовке к турниру.

— Мог ли случиться какой-то просчет при подготовке к этому матчу?

— Мне кажется, что здесь все дело в психологии. Нас устраивала ничья, возможно, это где-то и сыграло свою роль. Настрой австрийцев на эту игру оказался выше.

— Перед Евро вся надежда украинских болельщиков и специалистов была на Зинченко и Малиновского. Но, как, показалось, пока они не оправдали надежд…

— У этих ребят есть опыт матчей за свои клубы, но на больших турнирах в составе сборных, он отсутствует. Тем более не стоит забывать, что оба этих исполнителя провели очень сложный и насыщенный сезон за «Манчестер Сити» и «Аталанту».

Тот же Андрей Шевченко понимает, что на него идет большое давление, с этим непросто справиться. Причем не стоит забывать, что в составе сборной Украины порядка 10-ти дебютантов таких турниров.

— В матче с Австрией, кто для вас был самым светлым пятном в составе сборной Украины?

— Георгий Бущан и… болельщики. Но я не могу сказать. что команда не старалась. Но опять же, что пошло не так, сказать трудно. Это счастье, что мы проиграли всего — 0:1. Это дает шанс квалифицироваться в 1/8. Будем в это верить.

