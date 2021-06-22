22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Чехии и Англии.

Поединок пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала. Победитель матча выиграет группу D, а ничья устраивает Чехию.

Турнирная таблица группы D:

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Чехия – Англия. Матч за победу в группе D. Смотреть онлайн. LIVE трансляция