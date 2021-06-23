В среду, 23 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Португалии и Франции.

Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Португалия – Франция. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Португалия – Франция покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Франция.