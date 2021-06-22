Давид АЛАБА: «Очень счастливы, что сделали сегодня»

Лидер сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал победу над Украиной (1:0) в матче 3-го тура Евро-2020:

«Ощущения замечательные. Мы очень счастливы, что сделали это сегодня. Это была наша главная цель, и мы очень рады, что достигли ее. Все мы видели, как Италия играла на групповом этапе. Но мы здесь, чтобы мечтать, и я верю, что в футболе возможно все», - сказал Алаба.

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