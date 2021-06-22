Марко АРНАУТОВИЧ: «Много людей сомневались в нас, но мы все показали»

Форвард сборной Австрии доволен выходом в плей-офф Евро-2020

  • 22.06.2021 03:09
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Марко АРНАУТОВИЧ: «Много людей сомневались в нас, но мы все показали»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал победу над Украиной (1:0) в матче 3-го тура Евро-2020:

«Я на седьмом небе от счастья, но больше не могу стоять на ногах. Так много людей сомневались в нас. Мы им показали! Мы знали, что это финал. Мы все этого хотели, вы могли это видеть», - сказал Арнаутович.

Читайте: Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф.

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Источник — УЕФА

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