Марко АРНАУТОВИЧ: «Много людей сомневались в нас, но мы все показали»

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал победу над Украиной (1:0) в матче 3-го тура Евро-2020:

«Я на седьмом небе от счастья, но больше не могу стоять на ногах. Так много людей сомневались в нас. Мы им показали! Мы знали, что это финал. Мы все этого хотели, вы могли это видеть», - сказал Арнаутович.

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