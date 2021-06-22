КАРАВАЕВ: «Австрия давала нам играть, но мы не воспользовались этим»

Игрок сборной Украины Александр Караваев высказался о поражении от Австрии (0:1) в матче третьего тура Евро-2020.

«Понимали, насколько важен будет этот матч. Понимали во втором тайме, что терять уже нечего, пытались выложиться на максимум. Очень много брака было. Австрия отошла от своей привычной схемы, обычно они играют с тремя защитниками. Перед игрой тренерский штаб сказал, что, скорее всего, соперник будет играть в четыре защитника, а их нападающие будут прессинговать.

В перерыве штаб попросил успокоиться и вернуться в игру. Было видно, что в первом тайме мы не включились в игру, и Австрия больше доминировала. Нужно было просто начать играть в свой футбол. В игре с Нидерландами было сложнее, но сегодня тоже было трудно по-своему. Были свободные зоны, Австрия давала нам играть, просто мы ими не воспользовались. Теперь от нас уже ничего не зависит. Посмотрим, как будут складываться другие матчи», – сказал Караваев.

Отметим, что Караваев получил худшую оценку за матч с Австрией.