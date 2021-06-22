КАРАВАЕВ: «Австрия давала нам играть, но мы не воспользовались этим»

Защитник сборной Украины прокомментировал поражение

  • 22.06.2021 02:30
  • 50 просмотров
  • 0 комментариев
КАРАВАЕВ: «Австрия давала нам играть, но мы не воспользовались этим»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины Александр Караваев высказался о поражении от Австрии (0:1) в матче третьего тура Евро-2020.

«Понимали, насколько важен будет этот матч. Понимали во втором тайме, что терять уже нечего, пытались выложиться на максимум. Очень много брака было. Австрия отошла от своей привычной схемы, обычно они играют с тремя защитниками. Перед игрой тренерский штаб сказал, что, скорее всего, соперник будет играть в четыре защитника, а их нападающие будут прессинговать.

В перерыве штаб попросил успокоиться и вернуться в игру. Было видно, что в первом тайме мы не включились в игру, и Австрия больше доминировала. Нужно было просто начать играть в свой футбол. В игре с Нидерландами было сложнее, но сегодня тоже было трудно по-своему. Были свободные зоны, Австрия давала нам играть, просто мы ими не воспользовались. Теперь от нас уже ничего не зависит. Посмотрим, как будут складываться другие матчи», – сказал Караваев.

Отметим, что Караваев получил худшую оценку за матч с Австрией.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности