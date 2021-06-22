Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Хорватия – Шотландия

Во вторник, 22 июня, в Глазго состоится поединок Евро-2020 в группе D, в котором сборная Хорватии встретится с командой Шотландии. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Хорватия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Шотландия.