Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Полное разочарование, назад в прошлое...»

Сборная Украины уступила Австрии (0:1) в последнем матче группового этапа Евро-2020. Экс-игрок национальной команды Евгений Левченко прокомментировал этот матч.
«Полное разочарование… не результатом, а игрой. Сегодня мы выглядели беззубо, на фоне окрылённой Австрии. Да, я понимал, что мы можем проиграть, но не думал, что так бесславно. Проиграли дуэли, центр поля, подборы. Плюс провалы, недобегания, скованность. Назад в прошлое…», - написал Левченко в Twitter.
После этой игры Украина заняла третье место в группе, но сохраняет шансы на плей-офф.
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Источник — Twitter
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