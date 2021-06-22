Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Полное разочарование, назад в прошлое...»

Эксперт высказался о поражении Украины от Австрии

  • 22.06.2021 01:04
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Полное разочарование, назад в прошлое...»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины уступила Австрии (0:1) в последнем матче группового этапа Евро-2020. Экс-игрок национальной команды Евгений Левченко прокомментировал этот матч.

«Полное разочарование… не результатом, а игрой. Сегодня мы выглядели беззубо, на фоне окрылённой Австрии. Да, я понимал, что мы можем проиграть, но не думал, что так бесславно. Проиграли дуэли, центр поля, подборы. Плюс провалы, недобегания, скованность. Назад в прошлое…», - написал Левченко в Twitter.

После этой игры Украина заняла третье место в группе, но сохраняет шансы на плей-офф.

Читайте: Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф.

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Источник — Twitter

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