Финляндия – Бельгия. Нам нужно поражение финнов! Стартовые составы

21 июня в 22:00 пройдет матч третьего тура Евро-2020

  • 21.06.2021 21:44
  • 928 просмотров
  • 2 комментария
Финляндия – Бельгия. Нам нужно поражение финнов! Стартовые составы
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Финляндии и Бельгии.

Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Финляндия - Бельгия. Стартовые составы

Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Спарв, Уронен, Райтала, Похьянпало, Пукки.

Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Шадли, Троссар, Докю, де Брюйне, Э. Азар, Лукаку.

Украине нужно поражение финнов, чтобы обойти их в рейтинге третьих команд.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Чук и Гек
    online
      Чук и Гек, 21.06.2021 22:00
    0
    Финны вперед за победой или хотя бы ничьей. Нам не нужен позор от Италии 5-0
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 21.06.2021 21:53
    0
    Ну попадуть наші далі, і що? Як сказав Андрій Шевченко - сил більше не має. бобік здох...
    Ссылка
    Чук и Гек
    online
      Чук и Гек, 21.06.2021 22:00
    0
    Финны вперед за победой или хотя бы ничьей. Нам не нужен позор от Италии 5-0
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 21.06.2021 21:53
    0
    Ну попадуть наші далі, і що? Як сказав Андрій Шевченко - сил більше не має. бобік здох...
    Ссылка
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