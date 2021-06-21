Финляндия – Бельгия. Нам нужно поражение финнов! Стартовые составы

21 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Финляндии и Бельгии.
Поединок пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финляндия - Бельгия. Стартовые составы
Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Спарв, Уронен, Райтала, Похьянпало, Пукки.
Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Шадли, Троссар, Докю, де Брюйне, Э. Азар, Лукаку.
Украине нужно поражение финнов, чтобы обойти их в рейтинге третьих команд.
Источник — Sport.ua
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