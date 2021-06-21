Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Германия − Венгрия

В среду, 23 июня, состоится матч группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Германии и Венгрии.

Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Германия − Венгрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Германия − Венгрия покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германия − Венгрия.