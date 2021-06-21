ДЕНИСОВ: «В плей-офф будет не та Италия, которая играла со Швейцарией»

«Скуадра Адзурра» задействовала ротацию

  • 21.06.2021 16:59
  • 1360 просмотров
  • 2 комментария
ДЕНИСОВ: «В плей-офф будет не та Италия, которая играла со Швейцарией»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился впечатлениями от игры сборной Италии на групповом турнире Евро-2020.

«Анализируя этот матч, в плей-офф будет не та Италия играть, вчера была резервная копия с какими-то «заменителями» и «приправами». Второй состав у сборной Италии тоже играющий. Игроки Аталанты на этом Евро играют весьма заметную роль в своих сборных. В Украине сейчас тренд подписывать итальянских тренеров, которые играют в агрессивный футбол.

Представили Серии А на этом Евро забили больше всего голов. Италия не «вкатывала» на этом турнире, она еще не останавливалась с Лиги нации, с отборочных матчей чемпионата мира. Когда идет игра, команда никогда не жалуется на то, что кто-то травмирован, на судей, то есть она играет», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    bolelschik
    online
      bolelschik, 21.06.2021 17:14
    -1
    Еще матч с Австрией не состоялся, а ты уже решил, что следующий с Италией...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.06.2021 17:05
    +1
    пенисофф, ты чего? Какой тренд подписывать макаронников, то что у ахметки бомбануло от того, что кротов пускали по кругу все кому не лень в прошлом чемпе, еще не значит что макаронники в тренде. ипанутый человек
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.06.2021 17:05
    +1
    пенисофф, ты чего? Какой тренд подписывать макаронников, то что у ахметки бомбануло от того, что кротов пускали по кругу все кому не лень в прошлом чемпе, еще не значит что макаронники в тренде. ипанутый человек
    Ссылка
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