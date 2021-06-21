ДЕНИСОВ: «В плей-офф будет не та Италия, которая играла со Швейцарией»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился впечатлениями от игры сборной Италии на групповом турнире Евро-2020.

«Анализируя этот матч, в плей-офф будет не та Италия играть, вчера была резервная копия с какими-то «заменителями» и «приправами». Второй состав у сборной Италии тоже играющий. Игроки Аталанты на этом Евро играют весьма заметную роль в своих сборных. В Украине сейчас тренд подписывать итальянских тренеров, которые играют в агрессивный футбол.

Представили Серии А на этом Евро забили больше всего голов. Италия не «вкатывала» на этом турнире, она еще не останавливалась с Лиги нации, с отборочных матчей чемпионата мира. Когда идет игра, команда никогда не жалуется на то, что кто-то травмирован, на судей, то есть она играет», - сказал Денисов.

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