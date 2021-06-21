ВИДЕО. Бывший игрок Ворсклы стал генеральным директором Кривбасса

«Кривбасс» объявил о назначении генерального директора клуба. Им стал 31-летний экс-футболист Владимир Баенко, который не так давно завершил карьеру футболиста.
Баенко является воспитанником «Олимпика» и «Шахтера», во взрослом футболе дебютировал за «Макеевуголь» в 2013-м.
Также выступал за «Горняк», «Звезду», узбекистанскую «Бухару», латвийскую «Ригу», «Ворсклу» и эстонскую «Левадию».
«Кривбасс» со следующего сезона сыграет в Первой лиге. Ранее клуб подписал за 5 дней 5 летних новичков, имеющих опыт выступлений в УПЛ.
Источник — ФК Кривбасс
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