Пятый летний новичок. Кривбасс подписал атакующего хавбека

Новичок Первой лиги сезона 2021/22 «Кривбасс» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Никитой Татарковым.
В прошлом сезоне 26-летний игрок выступал за «Ворсклу» и «Пюник».
Татарков стал 5-м летним новичком команды после Артема Щедрого, Артема Гордиенко, Ивана Зотько и Андрея Мостового.
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Источник — ФК Кривбасс
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