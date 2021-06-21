ЯРМОЛЕНКО: «Мне нельзя переходить в Шахтер. Луческу в Динамо – это другое»

Бывший лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко через призму назначения Мирчи Луческу в киевский клуб, порассуждал на тему теоретического перехода в донецкий «Шахтер».
– Представь, звонит тебе Ахметов и говорит: «Андрей, мы хотим тебя видеть в «Шахтере». Называй сумму».
– Сумма здесь ни при чем, деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал «нет». С огромным уважением отношусь к «Шахтеру», его болельщикам и президенту. Он построил сумасшедшую команду, но так нельзя.
– А если больше нет других вариантов, кроме «Шахтера»?
– Можно подождать.
– Я тебе смоделировал ситуацию с Луческу...
– Это другое, – сказал Ярмоленко.
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Источник — Вацко Live
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