ЯРМОЛЕНКО: «Мне нельзя переходить в Шахтер. Луческу в Динамо – это другое»

Бывший лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко через призму назначения Мирчи Луческу в киевский клуб, порассуждал на тему теоретического перехода в донецкий «Шахтер».

– Представь, звонит тебе Ахметов и говорит: «Андрей, мы хотим тебя видеть в «Шахтере». Называй сумму».

– Сумма здесь ни при чем, деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал «нет». С огромным уважением отношусь к «Шахтеру», его болельщикам и президенту. Он построил сумасшедшую команду, но так нельзя.

– А если больше нет других вариантов, кроме «Шахтера»?

– Можно подождать.

– Я тебе смоделировал ситуацию с Луческу...

– Это другое, – сказал Ярмоленко.

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