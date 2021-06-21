ЯРМОЛЕНКО: «Мне нельзя переходить в Шахтер. Луческу в Динамо – это другое»

Бывший лидер столичного клуба уверен, что отказал бы донецкому клубу, если бы поступило предложение

  • 21.06.2021 14:56
  • 2773 просмотра
  • 8 комментариев
ЯРМОЛЕНКО: «Мне нельзя переходить в Шахтер. Луческу в Динамо – это другое»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко через призму назначения Мирчи Луческу в киевский клуб, порассуждал на тему теоретического перехода в донецкий «Шахтер».

– Представь, звонит тебе Ахметов и говорит: «Андрей, мы хотим тебя видеть в «Шахтере». Называй сумму».
– Сумма здесь ни при чем, деньги ни при чем. Я бы, конечно, сказал «нет». С огромным уважением отношусь к «Шахтеру», его болельщикам и президенту. Он построил сумасшедшую команду, но так нельзя.

– А если больше нет других вариантов, кроме «Шахтера»?
– Можно подождать. 

– Я тебе смоделировал ситуацию с Луческу...
– Это другое, – сказал Ярмоленко.

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Источник — Вацко Live

(11 голосов)

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Комментарии
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 21.06.2021 15:53
    0
    Face Control, 21.06.2021 15:16
    Ты триста лет сдался Шахтёру.
    Друге питання кому ти потрібен? Ти і твої бомжі граєте на чужині, на чужині і подохните.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 15:51
    0
    CheMP, 21.06.2021 15:42
    разогрев перед чемпом) что-то мне подсказывает,что Ярмолу таки ДК хочет вернуть
    Да пусть возвращает. К нас в Шахтере на правом фланге больше чем надо футболистов уже
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 21.06.2021 15:42
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 15:31
    Провокационный вброс , чтобы не объединять болельщиков вокруг сборной, а разъединять по клубным симпатиям.
    разогрев перед чемпом) что-то мне подсказывает,что Ярмолу таки ДК хочет вернуть
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 21.06.2021 15:41
    0
    это другое...
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 15:31
    +3
    Провокационный вброс , чтобы не объединять болельщиков вокруг сборной, а разъединять по клубным симпатиям.
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 21.06.2021 15:28
    +2
    Cheng, 21.06.2021 15:23
    Поэтому Шахта в своё время соблазняла Хачериди и Белькевича - и это только то,что вылезло наружу... Вам же и подешевевший Конопа понадобился - лишь бы он в Киев не пришёл. Сосредоточьтесь на скупка по списку нового супертренера - там же Наполеоновские планы в следующей ЛЧ...
    Бежать надо Коноплянке обратно в Днепр !... Был бы в сборной классный полузащитник...А то играем без одного крыла..(((
    Ссылка
    Cheng
      Cheng, 21.06.2021 15:23
    +1
    Face Control, 21.06.2021 15:16
    Ты триста лет сдался Шахтёру.
    Поэтому Шахта в своё время соблазняла Хачериди и Белькевича - и это только то,что вылезло наружу... Вам же и подешевевший Конопа понадобился - лишь бы он в Киев не пришёл. Сосредоточьтесь на скупка по списку нового супертренера - там же Наполеоновские планы в следующей ЛЧ...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 21.06.2021 15:16
    -6
    Ты триста лет сдался Шахтёру.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 15:31
    +3
    Провокационный вброс , чтобы не объединять болельщиков вокруг сборной, а разъединять по клубным симпатиям.
    Ссылка
    DV
    online
      DV, 21.06.2021 15:28
    +2
    Cheng, 21.06.2021 15:23
    Поэтому Шахта в своё время соблазняла Хачериди и Белькевича - и это только то,что вылезло наружу... Вам же и подешевевший Конопа понадобился - лишь бы он в Киев не пришёл. Сосредоточьтесь на скупка по списку нового супертренера - там же Наполеоновские планы в следующей ЛЧ...
    Бежать надо Коноплянке обратно в Днепр !... Был бы в сборной классный полузащитник...А то играем без одного крыла..(((
    Ссылка
    Cheng
      Cheng, 21.06.2021 15:23
    +1
    Face Control, 21.06.2021 15:16
    Ты триста лет сдался Шахтёру.
    Поэтому Шахта в своё время соблазняла Хачериди и Белькевича - и это только то,что вылезло наружу... Вам же и подешевевший Конопа понадобился - лишь бы он в Киев не пришёл. Сосредоточьтесь на скупка по списку нового супертренера - там же Наполеоновские планы в следующей ЛЧ...
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 21.06.2021 15:53
    0
    Face Control, 21.06.2021 15:16
    Ты триста лет сдался Шахтёру.
    Друге питання кому ти потрібен? Ти і твої бомжі граєте на чужині, на чужині і подохните.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 15:51
    0
    CheMP, 21.06.2021 15:42
    разогрев перед чемпом) что-то мне подсказывает,что Ярмолу таки ДК хочет вернуть
    Да пусть возвращает. К нас в Шахтере на правом фланге больше чем надо футболистов уже
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 21.06.2021 15:42
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 15:31
    Провокационный вброс , чтобы не объединять болельщиков вокруг сборной, а разъединять по клубным симпатиям.
    разогрев перед чемпом) что-то мне подсказывает,что Ярмолу таки ДК хочет вернуть
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 21.06.2021 15:41
    0
    это другое...
    Ссылка
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