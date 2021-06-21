ЯРМОЛЕНКО: «Как болельщик Динамо, я рад, что Луческу возглавил команду»

Бывший лидер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своем отношении к нынешнему наставнику «бело-синих» Мирче Луческу, который ранее долгое время возглавлял донецкий «Шахтер».

«За год человек выиграл три трофея, достаточно неплохо сыграл в еврокубках. Я считаю, что Суркисы приняли правильное решение. Луческу – это тот человек, который умеет работать с молодыми футболистами, и я вижу, как ребята за этот короткий промежуток времени выросли. Я постоянно с Сидором разговариваю. Мне интересно, какие тренировки он проводит, как разбирает соперника. Это – топ. То, что Луческу – топ-тренер, это однозначно. Человеку 75 лет, но то, как, по рассказам, он работает, – это вообще.

С другой стороны, я понимаю и болельщиков «Динамо», к которым с огромным уважением отношусь. Понимаю, что для них это значит, но, наверное, то, что они делали в матче Кубка Украины, когда кричали оскорбительные слова в адрес Луческу, – так делать нельзя. Это неправильно, нужно уважать возраст. Человеку 75 лет и оскорблять его матом – не очень красиво.

Но я где-то понимаю болельщиков. Когда Луческу только пришел, у меня тоже был шок. Но через год я, как болельщик «Динамо», рад, что он возглавил команду. Мы стали чемпионами, выиграли Кубок и Суперкубок. Что еще нужно», – сказал Ярмоленко.

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