ЯРМОЛЕНКО: «Степаненко – мужик, смог нормально со мной общаться»

Капитан национальной сборной Андрей Ярмоленко рассказал о последствиях скандальной стычки с Тарасом Степаненко в 2016 году во время матча «Динамо» – «Шахтер».

«У нас сейчас отличные отношения с Тарасом. Еще раз скажу: я извиняюсь перед ним, мне очень стыдно. Когда спрашивают, какой момент в жизни я бы хотел изменить, то я бы, наверное, выбрал этот. Я понимаю, что этот поступок – вообще фу. Бывает, когда падают шторы и ты не контролируешь, что делаешь. Ты это сделал, понимаешь, что не прав, но отходить от своей позиции уже нельзя. Только спустя какое-то время, когда успокоился, ты понимаешь, что блин... Это не день, не неделя.

Тарас – мужик, смог принять эту ситуацию, смог нормально со мной общаться. Я не уверен, что если бы кто-то так поступил со мной, то я смог бы так. Он – вообще красавец, я ему за это благодарен», – сказал Ярмоленко.

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