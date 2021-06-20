ЯРМОЛЕНКО: «Степаненко – мужик, смог нормально со мной общаться»

Андрей не уверен, что смог бы так

  • 20.06.2021 19:59
  • 9797 просмотров
  • 9 комментариев
ЯРМОЛЕНКО: «Степаненко – мужик, смог нормально со мной общаться»
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко

Капитан национальной сборной Андрей Ярмоленко рассказал о последствиях скандальной стычки с Тарасом Степаненко в 2016 году во время матча «Динамо» – «Шахтер».

«У нас сейчас отличные отношения с Тарасом. Еще раз скажу: я извиняюсь перед ним, мне очень стыдно. Когда спрашивают, какой момент в жизни я бы хотел изменить, то я бы, наверное, выбрал этот. Я понимаю, что этот поступок – вообще фу. Бывает, когда падают шторы и ты не контролируешь, что делаешь. Ты это сделал, понимаешь, что не прав, но отходить от своей позиции уже нельзя. Только спустя какое-то время, когда успокоился, ты понимаешь, что блин... Это не день, не неделя.

Тарас – мужик, смог принять эту ситуацию, смог нормально со мной общаться. Я не уверен, что если бы кто-то так поступил со мной, то я смог бы так. Он – вообще красавец, я ему за это благодарен», – сказал Ярмоленко.

Ранее Ярмоленко рассказал, какой самый крупный штраф уплатил Суркису.

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Источник — Вацко Live

(21 голос)

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Комментарии
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 20.06.2021 21:15
    +3
    Может хватит уже в прошлом ковыряться?Тем более в таком неприглядном...у журналюг совсем с нравственностью туго,-- только бабло и рейтинги.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 20.06.2021 21:10
    +6
    Vlato0709, 20.06.2021 21:05
    Как футболист Ярмола хорош. Но хорошие люди так сзади неожиданно не бьют, так делают только гнилые и подлые. С этой чертой характера я его и поздравляю.
    Стёпа прекрасно знал за что так разозлился Ярмола, потому и не обиделся.
    Ссылка
    Vlato0709
    online
      Vlato0709, 20.06.2021 21:05
    -9
    Как футболист Ярмола хорош. Но хорошие люди так сзади неожиданно не бьют, так делают только гнилые и подлые. С этой чертой характера я его и поздравляю.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 20.06.2021 20:49
    +4
    Вырос в моих глазах за такое признание
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 20.06.2021 20:47
    +1
    Igor Krasnenko, 20.06.2021 20:38
    Ярмола правильно сделал что закосил тогда его
    О, вылез фанат ФК "ОПЗЖ". Как оно живётся с 47 хромосомой? Не мешает?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 20.06.2021 20:38
    -9
    Ярмола правильно сделал что закосил тогда его
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 20:34
    +3
    Отец трёх пацанов - ясно что нормальный.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.06.2021 20:21
    +4
    Безусловно есть вина Степаненка, но так как поступил Ярмоленко, это должна быть длительная дисквалификация и осуждение его поступка всеми футболистами. А Степаненко, молодец что простил, многие бы не простили.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 20.06.2021 20:10
    +2
    Тайсон сцыкун, испугался виды))
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 20.06.2021 21:10
    +6
    Vlato0709, 20.06.2021 21:05
    Как футболист Ярмола хорош. Но хорошие люди так сзади неожиданно не бьют, так делают только гнилые и подлые. С этой чертой характера я его и поздравляю.
    Стёпа прекрасно знал за что так разозлился Ярмола, потому и не обиделся.
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 20.06.2021 20:49
    +4
    Вырос в моих глазах за такое признание
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.06.2021 20:21
    +4
    Безусловно есть вина Степаненка, но так как поступил Ярмоленко, это должна быть длительная дисквалификация и осуждение его поступка всеми футболистами. А Степаненко, молодец что простил, многие бы не простили.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 20.06.2021 21:15
    +3
    Может хватит уже в прошлом ковыряться?Тем более в таком неприглядном...у журналюг совсем с нравственностью туго,-- только бабло и рейтинги.
    Ссылка
    var
    online
      var, 20.06.2021 20:34
    +3
    Отец трёх пацанов - ясно что нормальный.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 20.06.2021 20:10
    +2
    Тайсон сцыкун, испугался виды))
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 20.06.2021 20:47
    +1
    Igor Krasnenko, 20.06.2021 20:38
    Ярмола правильно сделал что закосил тогда его
    О, вылез фанат ФК "ОПЗЖ". Как оно живётся с 47 хромосомой? Не мешает?
    Ссылка
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