Ярмоленко рассказал, какой самый крупный штраф уплатил Суркису

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о самом крупном штрафе, который ему приходилось выплачивать в своей карьере.

«50 тысяч долларов. Все по делу, Игорь Суркис провел воспитательную работу. Это было очень давно, в 22-23 года. Я пошел в ночной клуб, а в «Динамо» было правило, чтобы после 23.00 нас никто в городе не видел. Думаю, это вся Украина знает. Думал, что меня никто не узнает, а я спокойненько схожу погулять. Такой возраст, что хочется где-то погулять.

На следующий день прозвучал звонок на базе, сказали, что президент хочет со мной поговорить. Я взял трубку, Суркис говорит: «Погулял? Штраф столько-то». Это немножко отбило желание гулять. Игорь Михайлович часто прощал штрафы, в том числе мне, но не в этой истории. Есть штрафы за бестолковые желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом.

Был ли штраф, когда я ударил Степаненко? Нет, не было. Но если бы оштрафовали хоть на 100 тысяч, я бы заплатил», – сказал Ярмоленко.

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