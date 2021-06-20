Ярмоленко рассказал, какой самый крупный штраф уплатил Суркису

За эти деньги можно было купить квартиру

  • 20.06.2021 18:39
  • 10129 просмотров
  • 5 комментариев
Ярмоленко рассказал, какой самый крупный штраф уплатил Суркису
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший игрок киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о самом крупном штрафе, который ему приходилось выплачивать в своей карьере.

«50 тысяч долларов. Все по делу, Игорь Суркис провел воспитательную работу. Это было очень давно, в 22-23 года. Я пошел в ночной клуб, а в «Динамо» было правило, чтобы после 23.00 нас никто в городе не видел. Думаю, это вся Украина знает. Думал, что меня никто не узнает, а я спокойненько схожу погулять. Такой возраст, что хочется где-то погулять.

На следующий день прозвучал звонок на базе, сказали, что президент хочет со мной поговорить. Я взял трубку, Суркис говорит: «Погулял? Штраф столько-то». Это немножко отбило желание гулять. Игорь Михайлович часто прощал штрафы, в том числе мне, но не в этой истории. Есть штрафы за бестолковые желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом.

Был ли штраф, когда я ударил Степаненко? Нет, не было. Но если бы оштрафовали хоть на 100 тысяч, я бы заплатил», – сказал Ярмоленко.

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Источник — Вацко Live

(49 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 20.06.2021 19:41
    -1
    ужас какой, 50 к баксов штраф, при том что сам получал минимальную зарплату в Украине ))))
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 20.06.2021 19:35
    +1
    turist86, 20.06.2021 19:01
    думаю, штраф найбільший був не за нічні клуби, а за цю фразу
    https://www.youtube.com/watch?v=xGhDTDIyZwM Андрей Ярмоленко Я не футболист
    Та ні, за те що він культурно послав канали хутбола йому ще й премію Суркіс дав
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 19:06
    +4
    turist86, 20.06.2021 19:01
    думаю, штраф найбільший був не за нічні клуби, а за цю фразу
    https://www.youtube.com/watch?v=xGhDTDIyZwM Андрей Ярмоленко Я не футболист
    Забивать голы его работа, а не раздавать интервью! Что он и делает.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 20.06.2021 19:01
    -5
    думаю, штраф найбільший був не за нічні клуби, а за цю фразу
    https://www.youtube.com/watch?v=xGhDTDIyZwM Андрей Ярмоленко Я не футболист
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.06.2021 18:58
    +3
    50к баксов, вроде и много, но я помню подписывал бумагу о неразглашении, там в пересчёте примерно 10к баксов было - для меня тогда это наверно на два порядка большие деньги были, чем для него эти 50к
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 19:06
    +4
    turist86, 20.06.2021 19:01
    думаю, штраф найбільший був не за нічні клуби, а за цю фразу
    https://www.youtube.com/watch?v=xGhDTDIyZwM Андрей Ярмоленко Я не футболист
    Забивать голы его работа, а не раздавать интервью! Что он и делает.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.06.2021 18:58
    +3
    50к баксов, вроде и много, но я помню подписывал бумагу о неразглашении, там в пересчёте примерно 10к баксов было - для меня тогда это наверно на два порядка большие деньги были, чем для него эти 50к
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 20.06.2021 19:35
    +1
    turist86, 20.06.2021 19:01
    думаю, штраф найбільший був не за нічні клуби, а за цю фразу
    https://www.youtube.com/watch?v=xGhDTDIyZwM Андрей Ярмоленко Я не футболист
    Та ні, за те що він культурно послав канали хутбола йому ще й премію Суркіс дав
    Ссылка
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