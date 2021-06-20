Ярмоленко - в символической сборной Евро после двух туров

Вингер проводит отличный чемпионат Европы

  • 20.06.2021 13:27
  • 2484 просмотра
  • 9 комментариев
Ярмоленко - в символической сборной Евро после двух туров
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный аналитический портал WhoScored по итогам двух туров группового этапа Евро-2020 составил символическую сборную, в которой нашлось место Андрею Ярмоленко.

Украинский вингер имеет среднюю оценку 7,7 баллов.

Ярмоленко в матче с Нидерландами забил гол, а в игре в Северной Македонией отличился голом и результативной передачей.

 

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 13:57
    0
    В символічній збірній Євро з Італіїї один Локателлі.. ви серйозно??? Всього один!??? Жесть
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 20.06.2021 13:57
    0
    А що тут дивного? Ніби ніхто не бачив, як вчора грала Франція, як маловидовищно поки грає Бельгія.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 20.06.2021 13:51
    +2
    ""доброжелателям"" Андрея - эта новость как серпом ...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 20.06.2021 13:49
    +2
    А де б@кл@ни Ярмоли?))) Вибачаються?)))
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 20.06.2021 13:42
    +7
    молодец Андрюха! утер нос всем хейтерам.
    продолжай в том же духе и положи еще австрийцам
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 13:40
    +2
    2 игрока финны, 2 чехи.... А где французы, немцы, англы, фурия роха? Из топов только Италия на уровне ! Странно что нет никого из сб. Бельгии.
    Ссылка
    OttoKesterr
      OttoKesterr, 20.06.2021 13:30
    +5
    ВестХемівський правий фланг
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    Maks23
    online
      Maks23, 20.06.2021 13:30
    +7
    Красавчик..с австрией надо банку ещё положить..
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 20.06.2021 13:30
    +7
    Можна сказати лише вибач, що не вірили!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 20.06.2021 13:42
    +7
    молодец Андрюха! утер нос всем хейтерам.
    продолжай в том же духе и положи еще австрийцам
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 20.06.2021 13:30
    +7
    Красавчик..с австрией надо банку ещё положить..
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 20.06.2021 13:30
    +7
    Можна сказати лише вибач, що не вірили!
    Ссылка
    OttoKesterr
      OttoKesterr, 20.06.2021 13:30
    +5
    ВестХемівський правий фланг
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 20.06.2021 13:51
    +2
    ""доброжелателям"" Андрея - эта новость как серпом ...
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
      Dmytro Dmytro, 20.06.2021 13:49
    +2
    А де б@кл@ни Ярмоли?))) Вибачаються?)))
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 13:40
    +2
    2 игрока финны, 2 чехи.... А где французы, немцы, англы, фурия роха? Из топов только Италия на уровне ! Странно что нет никого из сб. Бельгии.
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 20.06.2021 13:57
    0
    В символічній збірній Євро з Італіїї один Локателлі.. ви серйозно??? Всього один!??? Жесть
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 20.06.2021 13:57
    0
    А що тут дивного? Ніби ніхто не бачив, як вчора грала Франція, як маловидовищно поки грає Бельгія.
    Ссылка
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