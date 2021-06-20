Ярмоленко - в символической сборной Евро после двух туров

Известный аналитический портал WhoScored по итогам двух туров группового этапа Евро-2020 составил символическую сборную, в которой нашлось место Андрею Ярмоленко.
Украинский вингер имеет среднюю оценку 7,7 баллов.
Ярмоленко в матче с Нидерландами забил гол, а в игре в Северной Македонией отличился голом и результативной передачей.
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Источник — Sport.ua
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продолжай в том же духе и положи еще австрийцам
продолжай в том же духе и положи еще австрийцам
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