Ярмоленко - в символической сборной Евро после двух туров

Известный аналитический портал WhoScored по итогам двух туров группового этапа Евро-2020 составил символическую сборную, в которой нашлось место Андрею Ярмоленко.

Украинский вингер имеет среднюю оценку 7,7 баллов.

Ярмоленко в матче с Нидерландами забил гол, а в игре в Северной Македонией отличился голом и результативной передачей.