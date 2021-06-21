Марта Костюк преодолела отметку в один миллион долларов призовых

Украинская теннисистка Марта Костюк заработала более $1 миллиона призовых (без учета уплаты налогов).

По состоянию на 21 июня призовые украинки за карьеру составили $1,000,836. Отметим, что недавно она получила крупнейший чек за время выступлений. На Ролан Гаррос Костюк дошла до 1/8 финала, на этой стадии спортсменки получают $200,608. Всего в текущем сезоне Марта заработала $360,334.

Отметим, что среди украинок лидирует по сумме призовых Элина Свитолина, которая за карьреу заработала более 20 млн долларов.

28 июня Марте исполнится 19 лет.