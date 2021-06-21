Марта Костюк преодолела отметку в один миллион долларов призовых

Отличное достижение для 18-летней спортсменки

  • 21.06.2021 12:31
  • 516 просмотров
  • 2 комментария
Марта Костюк преодолела отметку в один миллион долларов призовых
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк заработала более $1 миллиона призовых (без учета уплаты налогов).

По состоянию на 21 июня призовые украинки за карьеру составили $1,000,836. Отметим, что недавно она получила крупнейший чек за время выступлений. На Ролан Гаррос  Костюк дошла до 1/8 финала, на этой стадии спортсменки получают $200,608. Всего в текущем сезоне Марта заработала $360,334.

Отметим, что среди украинок лидирует по сумме призовых Элина Свитолина, которая за карьреу заработала более 20 млн долларов.

28 июня Марте исполнится 19 лет.

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 21.06.2021 13:02
    0
    Це незалежність.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 21.06.2021 12:45
    +1
    Бажаю Мартi зробити самiй собi,i для нас теж, подарунок на День народження у виглядi вигранного трофею на данному турнiрi!!!!!!!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 21.06.2021 12:45
    +1
    Бажаю Мартi зробити самiй собi,i для нас теж, подарунок на День народження у виглядi вигранного трофею на данному турнiрi!!!!!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 21.06.2021 13:02
    0
    Це незалежність.
    Ссылка
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