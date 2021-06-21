ФЕДЕЦКИЙ: «С Австрией ни в коем случае нельзя играть на удержание счета»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о предстоящей игре Евро-2020 против команды Австрии.

«Невыход из группы? Я такой вариант даже не рассматриваю. Понятно, что это футбол и произойти может все, что угодно. Однако я с позитивными чувствами жду поединка с австрийцами. Тот футбол, который демонстрирует команда Андрея Шевченко позволяет говорить о том, что мы можем и должны попасть в плей-офф чемпионата Европы.

Выход в плей-офф – это минимальная цель, которой ждут от сборной Украины. Но об этом давайте поговорим после матча с австрийцами. Все нужно делать постепенно, не бежать впереди паровоза…

Ни в коем случае нельзя играть на удержание счета. Да, в предстоящем матче результат стоит во главе угла, но нужно действовать с горячим сердцем и холодной головой. Нужно постараться подойти к поединку в хорошем психологическом состоянии. Мы сейчас на пороге исторического момента», - сказал Федецкий.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.