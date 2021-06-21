ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Австрией

Сегодня в Бухаресте на стадионе «Арена Национале» сборная Украины проведет свой третий поединок на Евро-2020 в группе С. Соперником подопечных Андрея Шевченко выступит команда Австрии. Начало встречи - в 19.00 по киевскому времени.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Австрия сыграет в красно-белом.

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