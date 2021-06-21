ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Австрией

Команда Андрея Шевченко выйдет на поле в основном комплекте формы

  • 21.06.2021 11:32
  • 3060 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Австрией
© УАФ

Сегодня в Бухаресте на стадионе «Арена Национале» сборная Украины проведет свой третий поединок на Евро-2020 в группе С. Соперником подопечных Андрея Шевченко выступит команда Австрии. Начало встречи - в 19.00 по киевскому времени.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Австрия сыграет в красно-белом.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 12:31
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 12:25
    Хоть мне и не нравится этот жёлтый цвет в принципе, и как цвет формы в частности,но он как бы фартовый) . В синем проиграли , а в жёлтом выиграли уже.
    На ничью надо было замиксовать форму.
    Надевать желтые футболки , синие трусы. Или наоборот.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 12:25
    0
    Хоть мне и не нравится этот жёлтый цвет в принципе, и как цвет формы в частности,но он как бы фартовый) . В синем проиграли , а в жёлтом выиграли уже.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 21.06.2021 12:24
    0
    Надо было таки контур Карты синим делать
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 21.06.2021 12:31
    0
    xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 12:25
    Хоть мне и не нравится этот жёлтый цвет в принципе, и как цвет формы в частности,но он как бы фартовый) . В синем проиграли , а в жёлтом выиграли уже.
    На ничью надо было замиксовать форму.
    Надевать желтые футболки , синие трусы. Или наоборот.
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 21.06.2021 12:25
    0
    Хоть мне и не нравится этот жёлтый цвет в принципе, и как цвет формы в частности,но он как бы фартовый) . В синем проиграли , а в жёлтом выиграли уже.
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 21.06.2021 12:24
    0
    Надо было таки контур Карты синим делать
    Ссылка
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