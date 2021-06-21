ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Австрией

Сегодня в Бухаресте на стадионе «Арена Национале» сборная Украины проведет свой третий поединок на Евро-2020 в группе С. Соперником подопечных Андрея Шевченко выступит команда Австрии. Начало встречи - в 19.00 по киевскому времени.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Австрия сыграет в красно-белом.
Заявка на Австрию: Без Зубкова, Попова и Безуса
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Надевать желтые футболки , синие трусы. Или наоборот.
Надевать желтые футболки , синие трусы. Или наоборот.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.