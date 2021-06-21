Заявка на Австрию: Без Зубкова, Попова и Безуса

21 июня в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Австрии. Поединок пройдет в Бухаресте и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Австрией не попали Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Заявка сборной Украины на матч с Австрией:



Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.



Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик.



Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17 Александр Зинченко.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18 Артем Довбик, 19 Артем Беседин.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.