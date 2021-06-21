Заявка на Австрию: Без Зубкова, Попова и Безуса

Все остальные готовы играть

  • 21.06.2021 10:25
  • 1837 просмотров
  • 4 комментария
Заявка на Австрию: Без Зубкова, Попова и Безуса
© УАФ. Андрей Шевченко

21 июня в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Австрии. Поединок пройдет в Бухаресте и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Из тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Австрией не попали Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Заявка сборной Украины на матч с Австрией:
 
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.
 
Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик.
 
Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17 Александр Зинченко. 

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 18 Артем Довбик, 19 Артем Беседин.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 10:55
    0
    Scofield Lincoln, 21.06.2021 10:37
    Ну Зубков понятно - травма, в вот Безуса чего в заявку не включить? Вместо того же Судакова!
    Зачем команде техничный и забивной Безус, если есть Беседин с футбольными пятками.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.06.2021 10:52
    0
    Scofield Lincoln, 21.06.2021 10:37
    Ну Зубков понятно - травма, в вот Безуса чего в заявку не включить? Вместо того же Судакова!
    Это риторический вопрос?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 21.06.2021 10:42
    0
    Scofield Lincoln, 21.06.2021 10:37
    Ну Зубков понятно - травма, в вот Безуса чего в заявку не включить? Вместо того же Судакова!
    потомучто его пиарить не надо и за него не кто не проплатил я взяли в зборную только для того чтобы не было лишних разговоров
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 21.06.2021 10:37
    +4
    Ну Зубков понятно - травма, в вот Безуса чего в заявку не включить? Вместо того же Судакова!
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 21.06.2021 10:37
    +4
    Ну Зубков понятно - травма, в вот Безуса чего в заявку не включить? Вместо того же Судакова!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 10:55
    0
    Scofield Lincoln, 21.06.2021 10:37
    Ну Зубков понятно - травма, в вот Безуса чего в заявку не включить? Вместо того же Судакова!
    Зачем команде техничный и забивной Безус, если есть Беседин с футбольными пятками.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.06.2021 10:52
    0
    Scofield Lincoln, 21.06.2021 10:37
    Ну Зубков понятно - травма, в вот Безуса чего в заявку не включить? Вместо того же Судакова!
    Это риторический вопрос?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 21.06.2021 10:42
    0
    Scofield Lincoln, 21.06.2021 10:37
    Ну Зубков понятно - травма, в вот Безуса чего в заявку не включить? Вместо того же Судакова!
    потомучто его пиарить не надо и за него не кто не проплатил я взяли в зборную только для того чтобы не было лишних разговоров
    Ссылка
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