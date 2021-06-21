Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, Костюк потеряла две позиции

На прошлой неделе девушки провели два травяных турнира в Бирмингеме и Берлине. На более крупных соревнованиях в Германии победу одержала россиянка Людмила Самсонова, которая не только дебютировала в топ-70 мирового рейтинга, но и получила вайлд-кард в основную сетку Уимблдона. В Бирмингеме свой дебютный титул добыла туниска Онс Жабер, она осталась на 24-й позиции.
В первой десятке произошло всего одно изменение. София Кенин потеряла очки за победу на соревнованиях в Мальорке в 2019-м году, из-за чего ее опередила Элина Свитолина.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то Марта Костюк, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко потеряли несколько позиций, Катарина Завацкая, Катерина Козлова и Дарья Снигур немного поднялись в рейтинге.
Украинки в рейтинге WTA
В чемпионской гонке особых изменений нет. Из неприятного стоит отметить, что Элина Свитолина уже опустилась на 16-ю строчку. Ее отставание от восьмого места составляет 439 очков.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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