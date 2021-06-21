Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, Костюк потеряла две позиции

В топ-10 состоялось одно изменение

  • 21.06.2021 10:40
  • 782 просмотра
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Свитолина вернулась в топ-5, Костюк потеряла две позиции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На прошлой неделе девушки провели два травяных турнира в Бирмингеме и Берлине. На более крупных соревнованиях в Германии победу одержала россиянка Людмила Самсонова, которая не только дебютировала в топ-70 мирового рейтинга, но и получила вайлд-кард в основную сетку Уимблдона. В Бирмингеме свой дебютный титул добыла туниска Онс Жабер, она осталась на 24-й позиции. 

В первой десятке произошло всего одно изменение. София Кенин потеряла очки за победу на соревнованиях в Мальорке в 2019-м году, из-за чего ее опередила Элина Свитолина.

Топ-10 рейтинга WTA 

Что касается остальных украинок, то Марта Костюк, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко потеряли несколько позиций, Катарина Завацкая, Катерина Козлова и Дарья Снигур немного поднялись в рейтинге.

Украинки в рейтинге WTA


В чемпионской гонке особых изменений нет. Из неприятного стоит отметить, что Элина Свитолина уже опустилась на 16-ю строчку. Ее отставание от восьмого места составляет 439 очков.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA


 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 21.06.2021 11:03
    +1
    Єля молодец,как ванька-встанька-вроде падает,но сразу поднимается.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 21.06.2021 11:03
    +1
    Єля молодец,как ванька-встанька-вроде падает,но сразу поднимается.
    Ссылка
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