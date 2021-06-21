Николай ШАПАРЕНКО: «Алаба – топ-игрок, в Австрии все идет через него»

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко высказался о предстоящей игре Евро-2020 против команды Австрии.
«Австрия хорошо прессингует командно, при потере мяча. Их капитан Алаба - топ-игрок, через него все идет», - сказал Шапаренко.
Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Великий футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.