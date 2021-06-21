Николай ШАПАРЕНКО: «Алаба – топ-игрок, в Австрии все идет через него»

Хавбек сборной Украины назвал сильнейшего игрока соперников

  • 21.06.2021 09:40
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Николай ШАПАРЕНКО: «Алаба – топ-игрок, в Австрии все идет через него»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко высказался о предстоящей игре Евро-2020 против команды Австрии.

«Австрия хорошо прессингует командно, при потере мяча. Их капитан Алаба - топ-игрок, через него все идет», - сказал Шапаренко.

Матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — Великий футбол

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