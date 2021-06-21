ФОТО. Духовный подъем. Тренировка сборной Украины накануне Австрии

Когда национальная команда Украины 20 июня приехала на предматчевую тренировку на поле стадиона «Аркул де Триумф», в православном храме, расположенном рядом с ареной, как раз закончилось праздничное богослужение, и люди начали выходить из церкви на улицу.

Поскольку с поля стадиона монастырь Кашин видно очень хорошо, в день Святой Троицы, который в Румынии отмечают одновременно с Украиной, сборники имели возможность почувствовать духовный подъем. В условиях карантина каждая возможность даже дистанционного контакта с остальным миром, что имеет в себе эмоциональный контекст, очень ценится.

Сама же тренировка состоялась при вполне приемлемых погодных условиях. Незначительный дождь изредка моросил, но большая часть занятия прошла без осадков. В тренировке приняли участие 24 игрока. Александр Зубков продолжает процесс восстановления после растяжения камбаловидного мышцы ноги, а Дениса Попова беспокоит икроножная мышца. Оба игрока не смогут принять участие в матче с Австрией, однако тренерский штаб рассчитывает на них в дальнейшем.

Остальные исполнители провели полноценное подготовительное занятие, в течение которого отработали различные варианты ведения игры. Во второй половине дня главный тренер Андрей Шевченко и нападающий Роман Яремчук ответили на вопросы аккредитованных на Евро-2020 медиа в режиме онлайн.

Вечером команду ждало тактическое занятие, настройка на игру и, помимо прочего, функциональная подготовка организма, за которую традиционно отвечает медицинский штаб сборной Украины. К слову, медики национальной команды получили поздравления от игроков и тренеров по случаю своего профессионального праздника. С позитивным настроением и полной концентрацией сине-желтые подходят к 21 июня, когда игра на поле «Арена Национале» решит судьбу путевок в плей-офф.

ФОТО. Тренировка сборной Украины, 20.06.2021