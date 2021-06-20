ЯРЕМЧУК: «Перед матчем с Австрией чувствуется большая ответственность»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями перед матче с Австрией в рамках группового раунда Евро-2020.
- Какие эмоции испытываете перед завтрашней игрой?
- В первую очередь, чувствуется большая ответственность. Знаю, что много людей в Украине смотрят матчи и поддерживают нас. Знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат и хочет пробиться в следующий раунд. Поэтому мы очень серьезно готовимся к матчу, – сказал Яремчук.
Матч с Австрией состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19:00 по Киеву. Для выхода из группы сборной Украины будет достаточно не проиграть.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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