ЯРЕМЧУК: «Перед матчем с Австрией чувствуется большая ответственность»

Нападающий сборной Украины – о предстоящей встрече в рамках группового раунда Евро-2020

  • 20.06.2021 15:59
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ЯРЕМЧУК: «Перед матчем с Австрией чувствуется большая ответственность»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями перед матче с Австрией в рамках группового раунда Евро-2020.

- Какие эмоции испытываете перед завтрашней игрой?
- В первую очередь, чувствуется большая ответственность. Знаю, что много людей в Украине смотрят матчи и поддерживают нас. Знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат и хочет пробиться в следующий раунд. Поэтому мы очень серьезно готовимся к матчу, – сказал Яремчук.

Матч с Австрией состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19:00 по Киеву. Для выхода из группы сборной Украины будет достаточно не проиграть.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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