ЯРЕМЧУК: «Перед матчем с Австрией чувствуется большая ответственность»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями перед матче с Австрией в рамках группового раунда Евро-2020.

- Какие эмоции испытываете перед завтрашней игрой?

- В первую очередь, чувствуется большая ответственность. Знаю, что много людей в Украине смотрят матчи и поддерживают нас. Знаю, что каждый футболист в команде сейчас несет ответственность за результат и хочет пробиться в следующий раунд. Поэтому мы очень серьезно готовимся к матчу, – сказал Яремчук.

Матч с Австрией состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19:00 по Киеву. Для выхода из группы сборной Украины будет достаточно не проиграть.