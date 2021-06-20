Есть даже Ракицкий. Ярмоленко собрал команду мечты

Андрей выбрал лучших футболистов, с которыми играл

  • 20.06.2021 21:40
  • 6945 просмотров
  • 13 комментариев
Есть даже Ракицкий. Ярмоленко собрал команду мечты
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко составил команду мечты среди футболистов, с которыми играл вместе.

«В воротах Александр Шовковский. Правый защитник – Данило Силва, хотя я играл с Пищеком, Федецким и Морозюком, который обидится на меня. Центральные защитники – Хачериди времен, когда мы играли против «Эвертона», и Ракицкий. Левый защитник – Рафаэл Геррейру. Слава Шевчук, извини, но не ты точно (смеется).

В центре полузащите пускай будут Деклан Райс и Роман Еременко. Слева поставим Марко Ройса, справа – Пьер-Эмерик Обамеянг. Сидорчук? Даже б в дубле у меня не играл (смеется).

Нападающие. Андрей Шевченко. Хотя я играл с ним, когда он уже не был на пике. А как не поставить Артема Милевского, когда он «Спартак» обыгрывал в одиночку? Пускай будет пара форвардов Шевченко-Милевский», – сказал Ярмоленко.

Команда мечты по версии Андрея Ярмоленко
 
Вратарь: Александр Шовковский («Динамо»/сборная Украины).
Защитники: Данило Силва («Динамо»), Евгений Хачериди («Динамо»/сборная Украины), Ярослав Ракицкий (сборная Украины), Рафаэл Геррейру («Боруссия Дортмунд»).
Полузащитники: Деклан Райс («Вест Хэм»), Роман Еременко («Динамо»), Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд»).
Нападающие: Андрей Шевченко («Динамо»/сборная Украины), Артем Милевский («Динамо»/сборная Украины).

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Источник — Вацко Live

(10 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 23:11
    -2
    Ярик топ и как игрок, и тем более как человек.
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 20.06.2021 23:10
    0
    Ну і збірна.Ярмоленко щось тямить у футболі?
    Ссылка
    Михайло Миколайович Орловський
      Михайло Миколайович Орловський, 20.06.2021 23:05
    -1
    avtv5555, 20.06.2021 21:50
    Ракицкий. Хачериди, Милевский, так себе средненькие игроки.
    Звісно, експердам відніше...
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 20.06.2021 22:38
    0
    Сергей Иванамофф, 20.06.2021 22:02
    Какой то не серьезный настрой на завтрашнюю игру.
    Интервью было фиг знает когда записано.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.06.2021 22:38
    +1
    Винегрет какой-то
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.06.2021 22:31
    +2
    яка команда мрiй???? Ярмола "зiбрав " команду гравцiв,якi за його думкою були найкращi,тi з якими вiн грав!!!!!
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.06.2021 22:16
    +5
    Хачериди классный футболист, мог срубить любого, кто на него стеной шел фактурный, немного эмоциональный, но в футболе эта черта должна присутствовать у любого игрока, мягко характерные в футболе не приживаются.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 20.06.2021 22:08
    -1
    так, заберите уже у Ярмолы микрофон
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 20.06.2021 22:07
    +2
    Mr.Value, 20.06.2021 22:01
    Ракицкий в ЛЧ за Зенит едва ли не в каждом матче привозит. Это в очень медленной РПЛ он ещё успевает более-менее. А так физически он уже сдал, совсем стал медленным.
    На момент коли вони грали разом Рак ще так не здав.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
      Сергей Иванамофф, 20.06.2021 22:02
    +2
    Какой то не серьезный настрой на завтрашнюю игру.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.06.2021 22:01
    +7
    GloryUkraine, 20.06.2021 21:46
    Рак був нормальним захисником, як людина він покидьок.
    Ракицкий в ЛЧ за Зенит едва ли не в каждом матче привозит. Это в очень медленной РПЛ он ещё успевает более-менее. А так физически он уже сдал, совсем стал медленным.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.06.2021 21:50
    -4
    Ракицкий. Хачериди, Милевский, так себе средненькие игроки.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 20.06.2021 21:46
    +10
    Рак був нормальним захисником, як людина він покидьок.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 20.06.2021 21:46
    +10
    Рак був нормальним захисником, як людина він покидьок.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.06.2021 22:01
    +7
    GloryUkraine, 20.06.2021 21:46
    Рак був нормальним захисником, як людина він покидьок.
    Ракицкий в ЛЧ за Зенит едва ли не в каждом матче привозит. Это в очень медленной РПЛ он ещё успевает более-менее. А так физически он уже сдал, совсем стал медленным.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 20.06.2021 22:16
    +5
    Хачериди классный футболист, мог срубить любого, кто на него стеной шел фактурный, немного эмоциональный, но в футболе эта черта должна присутствовать у любого игрока, мягко характерные в футболе не приживаются.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.06.2021 22:31
    +2
    яка команда мрiй???? Ярмола "зiбрав " команду гравцiв,якi за його думкою були найкращi,тi з якими вiн грав!!!!!
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 20.06.2021 22:07
    +2
    Mr.Value, 20.06.2021 22:01
    Ракицкий в ЛЧ за Зенит едва ли не в каждом матче привозит. Это в очень медленной РПЛ он ещё успевает более-менее. А так физически он уже сдал, совсем стал медленным.
    На момент коли вони грали разом Рак ще так не здав.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
      Сергей Иванамофф, 20.06.2021 22:02
    +2
    Какой то не серьезный настрой на завтрашнюю игру.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.06.2021 22:38
    +1
    Винегрет какой-то
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 20.06.2021 23:10
    0
    Ну і збірна.Ярмоленко щось тямить у футболі?
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 20.06.2021 22:38
    0
    Сергей Иванамофф, 20.06.2021 22:02
    Какой то не серьезный настрой на завтрашнюю игру.
    Интервью было фиг знает когда записано.
    Ссылка
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