Есть даже Ракицкий. Ярмоленко собрал команду мечты

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко составил команду мечты среди футболистов, с которыми играл вместе.

«В воротах Александр Шовковский. Правый защитник – Данило Силва, хотя я играл с Пищеком, Федецким и Морозюком, который обидится на меня. Центральные защитники – Хачериди времен, когда мы играли против «Эвертона», и Ракицкий. Левый защитник – Рафаэл Геррейру. Слава Шевчук, извини, но не ты точно (смеется).

В центре полузащите пускай будут Деклан Райс и Роман Еременко. Слева поставим Марко Ройса, справа – Пьер-Эмерик Обамеянг. Сидорчук? Даже б в дубле у меня не играл (смеется).

Нападающие. Андрей Шевченко. Хотя я играл с ним, когда он уже не был на пике. А как не поставить Артема Милевского, когда он «Спартак» обыгрывал в одиночку? Пускай будет пара форвардов Шевченко-Милевский», – сказал Ярмоленко.

Команда мечты по версии Андрея Ярмоленко



Вратарь: Александр Шовковский («Динамо»/сборная Украины).

Защитники: Данило Силва («Динамо»), Евгений Хачериди («Динамо»/сборная Украины), Ярослав Ракицкий (сборная Украины), Рафаэл Геррейру («Боруссия Дортмунд»).

Полузащитники: Деклан Райс («Вест Хэм»), Роман Еременко («Динамо»), Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд»).

Нападающие: Андрей Шевченко («Динамо»/сборная Украины), Артем Милевский («Динамо»/сборная Украины).

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