ВИДЕО. Касаткина на эмоциях поцарапала себе шею и взяла медицинский перерыв

В финальном матче турнира в Бирмингеме произошла необычная ситуация.
Во втором сете российская теннисистка Дарья Касаткина на что-то разозлилась, схватила себя за шею, поцарапав ее ногтями.
После этого матч пришлось прервать на медицинский тайм-аут.
Отметим, что в итоге титул достался Онс Жабер из Туниса.
Kasatkina #VikingClassic pic.twitter.com/xlpIn4luTz— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) June 20, 2021
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Источник — Sport.ua
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