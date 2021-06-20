ВИДЕО. Касаткина на эмоциях поцарапала себе шею и взяла медицинский перерыв

В финальном матче турнира в Бирмингеме произошла необычная ситуация.

Во втором сете российская теннисистка Дарья Касаткина на что-то разозлилась, схватила себя за шею, поцарапав ее ногтями.

После этого матч пришлось прервать на медицинский тайм-аут.

Отметим, что в итоге титул достался Онс Жабер из Туниса.