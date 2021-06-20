В понедельник, 21 июня, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу в группе C, в котором сыграют сборные Украины и Австрии.
Поединок пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе. Арбитр из Турции Джюнейт Чакыр даст стартовый свисток в 19:00 по киевскому времени.
Украина – Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
В прямом эфире поединок Украина – Австрия покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия.
Источник — Sport.ua
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