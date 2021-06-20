Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Украина - Австрия

Поединок состоится в понедельник, 21 июня

  • 20.06.2021 16:49
  • 269 просмотров
  • 0 комментариев
Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Украина - Австрия
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 июня, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу в группе C, в котором сыграют сборные Украины и Австрии.

Поединок пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе. Арбитр из Турции Джюнейт Чакыр даст стартовый свисток в 19:00 по киевскому времени.

Украина – Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Украина – Австрия покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия.

Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку
Сделать ставку Зробити ставку

 

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности