В понедельник, 21 июня, состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу в группе C, в котором сыграют сборные Украины и Австрии.

Поединок пройдет в Бухаресте на Национальном стадионе. Арбитр из Турции Джюнейт Чакыр даст стартовый свисток в 19:00 по киевскому времени.

Украина – Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

В прямом эфире поединок Украина – Австрия покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия.