В понедельник, 21 июня, в Санкт-Петербурге состоится поединок Евро-2020 в группе B, в котором сборная Финляндии встретится с командой Бельгии. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Финляндия – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия – Бельгия.