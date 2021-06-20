Турнирные таблицы Евро-2020. При каких раскладах Россия вылетит с турнира

19 июня завершился второй тур группового раунда Евро-2020. В турнире сыграно 24 матча из 51.
Очень интересная ситуация в группе B. Если Россия проиграет Дании, а Финляндия возьмет очки у Бельгии, то Россия займет последнее место в группе, так как датчане обойдут команду Черчесова по личным встречам.
Если Россия уступит Дании, а Финляндия – Бельгии, то три команды закончат групповой раунд с тремя очками. Тогда придется считать разницу мячей в очных встречах. И получается, что поражение в два или более мячей станет печальным итогом для сборной России, которая закончит Евро-2020 из-за худшей разницы мячей в личных встречах.
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Евро-2020
2-й тур
16 июня
- 16:00. Финляндия – Россия – 0:1
- 19:00. Турция – Уэльс – 0:2
- 22:00. Италия – Швейцария – 3:0
17 июня
- 16:00. Украина – Северная Македония – 2:1
- 19:00. Дания – Бельгия – 1:2
- 22:00. Нидерланды – Австрия – 2:0
18 июня
- 16:00. Швеция – Словакия – 1:0
- 19:00. Хорватия – Чехия – 1:1
- 22:00. Англия – Шотландия – 0:0
19 июня
- 16:00. Венгрия – Франция – 1:1
- 19:00. Португалия – Германия – 2:4
- 22:00. Испания – Польша – 1:1
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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