Где смотреть онлайн матч Евро-2020 Италия – Уэльс

В воскресенье, 20 июня, в Риме состоится поединок Евро-2020 в группе A, в котором сборная Италии встретится с командой Уэльса. Начало встречи – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Италия – Уэльс. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Уэльс.