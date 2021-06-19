Нидерланды – Украина. Евролига (жен). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июня в 14:45 видеотрансляцию матча второго тура Евролиги

  • 19.06.2021 07:59
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Нидерланды – Украина. Евролига (жен). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 июня, женская сборная Украины по пляжному футболу проведет свой третий матч в рамках Евролиги 2021. Соперником украинской команды станет сборная Нидерландов. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 14:45 по киевскому времени.

17 июня украинки впервые в своей истории стартовали в Евролиге. «Сине-желтые» встречались с Испанией и потерпели поражение (2:4). 18 июня сборная Украины проиграла команде Швейцарии (1:6). 

Нидерланды – Украина. Евролига (жен). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Все матчи мужской и женской сборных Украины в Португалии покажут телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2».

Евролига 2021 (женщины)

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Источник — Sport.ua

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