БУРЯК: «Вся страна была в шоке от некоторых отрезков матча с македонцами»

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк высказался о победе «сине-желтых» в матче Евро-2020 с Северной Македонией (2:1).

«Было два разных тайма, но это один из тех матчей, когда качество игры и зрелищность нужно отбросить в сторону. Сборной Украины прежде всего нужно было набрать три очка. Но, я думаю, что ключевая игра для сборной Украины будет все-таки с Австрией. Остальное – это разговоры. Думаю, если бы сборная очень хорошо и красиво играла, но не добилась результата, мало кого бы интересовала красота игры в этом матче. Это чемпионат Европы, на котором ставится задача и ее нужно решать. Конечно, в таких матчах есть нервы. Также от поединка к поединку кондиции футболистов меняются. Слава Богу, есть результат! И это самое главное.

В концовке встречи Украина не реализовала одиннадцатиметровый. На нервах были все, вся страна была в шоке от некоторых отрезков матча во второй половине встречи. Слава Богу, все хорошо закончилось, но вопросы есть.

Если проанализировать игру Нидерланды – Австрия (2:0), то можно сделать вывод, что австрийская команда – очень сильный соперник. Сможет ли Украина сыграть с Австрией вничью? Знаете, когда в таких играх ставишь задачу сыграть вничью, все получается наоборот. Также не нужно забывать, что за Австрию будет играть с Украиной Марко Арнаутович, который пропускал поединок с Нидерландами. То, как он забил Северной Македонии в первом матче на Евро о многом говорит. Я воздержусь от прогноза. Конечно, я сопереживаю и хочу, чтобы сборная Украины выиграла, а также прошла дальше в плей-офф чемпионата Европы и чтоб все мы имели возможность наслаждаться футболом нашей команды на таком престижном турнире. Но сборную Украины с Австрией ждет очень сложный матч», – сказал Буряк.