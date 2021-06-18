Англия – Шотландия. Британское дерби. Стартовые составы команд

18 июня в 22:00 в Лондоне пройдет матч второго тура Евро-2020

  • 18.06.2021 21:00
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Англия – Шотландия. Британское дерби. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2020 в группе D, в котором будут играть Англия и Шотландия.

Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало – в 22:00.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Англия – Шотландия. Британское дерби. Стартовые составы команд

Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунс, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.

Шотландия: Маршалл, О’Доннел, Робертсон, Мактоминей, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс, Гилмор.

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Источник — Sport.ua

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