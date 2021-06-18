18 июня состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2020 в группе D, в котором будут играть Англия и Шотландия.
Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало – в 22:00.
В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия – Шотландия. Британское дерби. Стартовые составы команд
Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунс, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.
Шотландия: Маршалл, О’Доннел, Робертсон, Мактоминей, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс, Гилмор.
Источник — Sport.ua
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