18 июня состоится поединок 2-го тура группового этапа Евро-2020 в группе D, в котором будут играть Англия и Шотландия.

Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало – в 22:00.

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Англия – Шотландия. Британское дерби. Стартовые составы команд

Англия: Пикфорд, Шоу, Райс, Стоунс, Кейн, Стерлинг, Филлипс, Мингс, Маунт, Фоден, Джеймс.

Шотландия: Маршалл, О’Доннел, Робертсон, Мактоминей, Хенли, Тирни, Макгинн, Макгрегор, Дайкс, Адамс, Гилмор.