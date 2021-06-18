Агент Зинченко: «Сенькив скоро пожалеет о своих словах»

Агент Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал заявление журналиста «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что сам Прудников вместе с гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым платили тренерскому штабу сборной Украины деньги за игровое время для Зинченко на Евро-2016:

«Обычно в таких случаях я говорю: собака лает, а караван идет. Но здесь это недоразумение перешло на личности. Чем ниже интеллект, тем выше оскорбления.

Не вижу смысла уделять внимание разным низким существам. К сожалению, и в журналистике есть паразиты, которые за счет безграмотности и отсутствия уважения открывают свой рот не там, где нужно.

Не вижу смысла комментировать слова ребенка, который фантазирует, оскорбляет людей, творивших историю советского и украинского футбола, а сейчас - и мирового. Который никогда не сможет ответить за свои слова ни в одной правовой форме.

Но у меня предчувствие, что он очень скоро пожалеет о словах, которые он сказал».