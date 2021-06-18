Агент Зинченко: «Сенькив скоро пожалеет о своих словах»

Алан Прудников резко ответил на обвинения журналиста

  • 18.06.2021 18:59
  • 2552 просмотра
  • 8 комментариев
Агент Зинченко: «Сенькив скоро пожалеет о своих словах»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Агент Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал заявление журналиста «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что сам Прудников вместе с гендиректором «Уфы» Шамилем Газизовым платили тренерскому штабу сборной Украины деньги за игровое время для Зинченко на Евро-2016:

«Обычно в таких случаях я говорю: собака лает, а караван идет. Но здесь это недоразумение перешло на личности. Чем ниже интеллект, тем выше оскорбления.

Не вижу смысла уделять внимание разным низким существам. К сожалению, и в журналистике есть паразиты, которые за счет безграмотности и отсутствия уважения открывают свой рот не там, где нужно.

Не вижу смысла комментировать слова ребенка, который фантазирует, оскорбляет людей, творивших историю советского и украинского футбола, а сейчас - и мирового. Который никогда не сможет ответить за свои слова ни в одной правовой форме.

Но у меня предчувствие, что он очень скоро пожалеет о словах, которые он сказал».

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Источник — Sport24.ru

(11 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 18.06.2021 19:25
    0
    Даже если бы это было, то вряд-ли какой-то Сценкив узнал об этом!!! Там бы была НАЛИЧКА!!!
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 18.06.2021 19:21
    0
    опять сэня плохой.. ужс
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 18.06.2021 19:18
    0
    Странная реакция и похоже на прямую угрозу, которая как раз и показывает уровень интеллекта.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 18.06.2021 19:16
    +1
    "Не вижу смысла комментировать..." и именно этим и занимается))) видимо, пухлый шось да знает и всем причастным это не особо нравится
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 18.06.2021 19:08
    0
    hanter83, 18.06.2021 19:06
    Так как СбУ сыграла на том ЕВРО то я думаю что смысла там платить НЕБЫЛО.
    Причём тут это к тому, что Зину нужно было за играть за Сборную, что бы получить разрешение играть в АПЛ?
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.06.2021 19:06
    0
    Так как СбУ сыграла на том ЕВРО то я думаю что смысла там платить НЕБЫЛО.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 19:04
    0
    Це погроза? Походу Сеньків розворушив кубло зміїне, судячи з реакції. Якщо б це була неправда, всі просто б сказали, що продають в суд за наклеп. Але пішли погрози, і походу інформація правдива, і за цими подіями можуть стояти хтось вище, ніж Фоменко.
    П.с. Зінченко міг нічого про це і не знати, і скоріш за все нічого і не знає. Тому нехай спокійно грає собі далі
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 18.06.2021 19:04
    +2
    Че то много реакции на этот факт или фейк...уже начинаешь верить. хотя мне пофиг...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 18.06.2021 19:04
    +2
    Че то много реакции на этот факт или фейк...уже начинаешь верить. хотя мне пофиг...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 18.06.2021 19:16
    +1
    "Не вижу смысла комментировать..." и именно этим и занимается))) видимо, пухлый шось да знает и всем причастным это не особо нравится
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 18.06.2021 19:25
    0
    Даже если бы это было, то вряд-ли какой-то Сценкив узнал об этом!!! Там бы была НАЛИЧКА!!!
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 18.06.2021 19:21
    0
    опять сэня плохой.. ужс
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 18.06.2021 19:18
    0
    Странная реакция и похоже на прямую угрозу, которая как раз и показывает уровень интеллекта.
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 18.06.2021 19:08
    0
    hanter83, 18.06.2021 19:06
    Так как СбУ сыграла на том ЕВРО то я думаю что смысла там платить НЕБЫЛО.
    Причём тут это к тому, что Зину нужно было за играть за Сборную, что бы получить разрешение играть в АПЛ?
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.06.2021 19:06
    0
    Так как СбУ сыграла на том ЕВРО то я думаю что смысла там платить НЕБЫЛО.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 18.06.2021 19:04
    0
    Це погроза? Походу Сеньків розворушив кубло зміїне, судячи з реакції. Якщо б це була неправда, всі просто б сказали, що продають в суд за наклеп. Але пішли погрози, і походу інформація правдива, і за цими подіями можуть стояти хтось вище, ніж Фоменко.
    П.с. Зінченко міг нічого про це і не знати, і скоріш за все нічого і не знає. Тому нехай спокійно грає собі далі
    Ссылка
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