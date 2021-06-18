Гендир Уфы: «Деньги за игру Зинченко? Это просто бред. Клиника»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию журналиста «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что Газизов платил деньги тренерскому штабу сборной Украины за игровое время Александра Зинченко на Евро-2016:

«У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника».

Ранее эту информацию прокомментировал экс-главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.