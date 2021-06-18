Гендир Уфы: «Деньги за игру Зинченко? Это просто бред. Клиника»

Шамиль Газизов прокомментировал информацию от «ТаТоТаке»

  • 18.06.2021 17:37
  • 435 просмотров
  • 0 комментариев
Гендир Уфы: «Деньги за игру Зинченко? Это просто бред. Клиника»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию журналиста «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что Газизов платил деньги тренерскому штабу сборной Украины за игровое время Александра Зинченко на Евро-2016:

«У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника».

Ранее эту информацию прокомментировал экс-главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности