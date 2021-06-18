Гендир Уфы: «Деньги за игру Зинченко? Это просто бред. Клиника»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию журналиста «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что Газизов платил деньги тренерскому штабу сборной Украины за игровое время Александра Зинченко на Евро-2016:
«У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника».
Ранее эту информацию прокомментировал экс-главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Чемпионат
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.