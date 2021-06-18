Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Проблема, что у нас нет большой скамейки запасных»

Во втором тайме Северная Македония могла оставить нашу команду с одним очком

  • 18.06.2021 14:31
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Проблема, что у нас нет большой скамейки запасных»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Северной Македонией (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«В первом тайме ребята играли очень здорово, мне понравилось как ребята начали - очень агрессивно, очень надежно. И то что поменялись по персоналиям, то что вместо Сидорчука вышел Степаненко – вполне нормально и логично. А то что вышел Шапаренко - меня немного насторожило, но с другой стороны, он очень спокойно отыграл, не было никаких срывов, провалов.

Наша большая проблема, что у нас нет большой скамейки запасных, выходят ребята, особенно которые вышли во втором тайме и они не усилили игру. У нас есть лидеры, которые играют в стартовом составе. Мне очень понравилось, как мы сыграли первый тайм, особенно движение, особенно было желание, которое нам в последних играх не отнимать, снова проявили свои качества такие как Яремчук и Ярмоленко.

Видно, что у нас два совершенно разных тайма, совершенно провальный второй тайм. В этом матче мы создавали моменты, то что должны были делать и в первом матче, то что мы можем и умеем. Часто ругают Зинченко и Малиновского, но сегодня они очень здорово выходили из обороны в атаку.

Я думаю, стоит похвалить наших ребят, наших лидеров, Ярмоленко очень старался. Ярмоленко первый тайм великолепно отыграл, было видно желание и как он старается, столько передач хороших отдает и вот та агрессия, которая нам в такой игре очень нужна, позитивная агрессия, она присутствовала.

На самом деле, в первом тайме практически у Северной Македонии почти не было шансов, было пару прострелов, ударов. Наши ребята здорово комбинировали, мне понравилось, коллективная скорость мышления была. Мы здорово играли между линиями», - сказал Левченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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