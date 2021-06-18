ЛЕОНЕНКО: «Ребята посчитали, что у Шевченко мало седины, надо бы добавить»

Специалист – о нелегкой победе сборной Украины над Северной Македонией

  • 18.06.2021 14:09
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ЛЕОНЕНКО: «Ребята посчитали, что у Шевченко мало седины, надо бы добавить»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Северной Македонией (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Все получалось в первом тайме, за счет того, что у Северной Македонии не получилось разбивать игру, вообще беспроблемный первый тайм. Я бы как раз, так и не радовался, потому что тренеры должны думать о втором тайме, потому что у нас снова герой Бущан.

При первом забитом мяче нашей сборной там была наигранная комбинация. Необязательно было пяткой играть, там самое главное Караваеву нужно было чиркнуть мяч. Тут всё сложилось для Андрея Ярмоленко великолепно. Нужно не забывать, что соперник ещё слабый, кто вообще думал, что Северной Македонии можем проиграть. Вообще-то мы должны были их обыгрывать. Соперник противный, «разбивающий» игру. Северной Македонии пришлось раскрываться так как уже вторая игра и очки дальше уже негде брать.

То, что мы провалили второй тайм – вот это нужно разбирать. У нас два момента получилось, потому что два игрока с Северной Македонии делали «вне игры». Я Ярмоленко говорил, когда он еще был в Динамо Киев, что нужно с мячом работать. Ярмоленко сыграл в одно касание - из этого не нужно делать «свадьбу», праздник.

Ребята посчитали, что у Андрея Николаевича мало седины, надо бы добавить. В команде нет класса, тебе все дается легко, и тут раз другая команда вышла под названием «давай добавим седины» главному тренеру. Если в конце матча потеряли уверенность, значит нет класса, ничего такого особого не было в игре, голы даются, все классно, контроль мяча, удары, полу моменты и тут раз, после перерыва выходит «другая» команда», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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