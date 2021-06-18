В субботу, 19 июня, в Будапеште состоится поединок Евро-2020 в группе F, в котором сборная Венгрии встретится с командой Франции. Начало встречи – в 16:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 1» и «Футбол 2», а также с помощью видеосервиса OLL.TV.

Венгрия – Франция. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Венгрия – Франция.