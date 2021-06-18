«Мне же всего 29». Что сказал Эриксен после того, как пришел в сознание

Немецкий врач Йенс Кляйнефельд рассказал, что сказал хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен после того, как пришел в сознание.
Игрок во время матча с Финляндией потерял сознание из-за проблем с сердцем, а Кляйнефельд был в составе бригады, которая на поле оказывала Эриксену помощь.
«После того, как он открыл глаза, я его спросил, он тут, он с нами. Кристиан ответил «да». И после этого он неожиданно сказал: «Черт, мне же всего 29 лет».
«К счастью, первый же разряд помог запустить сердце. Это произошло довольно быстро, нам повезло», - сказал Кляйнефельд.
Позже Эриксену имплантируют дефибриллятор. О том, сможет ли игрок продолжить карьеру, информации пока нет.
Источник — Football-Italia
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