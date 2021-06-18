«Мне же всего 29». Что сказал Эриксен после того, как пришел в сознание

Немецкий врач Йенс Кляйнефельд рассказал, что сказал хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен после того, как пришел в сознание.

Игрок во время матча с Финляндией потерял сознание из-за проблем с сердцем, а Кляйнефельд был в составе бригады, которая на поле оказывала Эриксену помощь.

«После того, как он открыл глаза, я его спросил, он тут, он с нами. Кристиан ответил «да». И после этого он неожиданно сказал: «Черт, мне же всего 29 лет».

«К счастью, первый же разряд помог запустить сердце. Это произошло довольно быстро, нам повезло», - сказал Кляйнефельд.

Позже Эриксену имплантируют дефибриллятор. О том, сможет ли игрок продолжить карьеру, информации пока нет.