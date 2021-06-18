«Мне же всего 29». Что сказал Эриксен после того, как пришел в сознание

Игрок довольно быстро пришел в себя

  • 18.06.2021 13:45
  • 3662 просмотра
  • 2 комментария
«Мне же всего 29». Что сказал Эриксен после того, как пришел в сознание
© Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий врач Йенс Кляйнефельд рассказал, что сказал хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен после того, как пришел в сознание.

Игрок во время матча с Финляндией потерял сознание из-за проблем с сердцем, а Кляйнефельд был в составе бригады, которая на поле оказывала Эриксену помощь.

«После того, как он открыл глаза, я его спросил, он тут, он с нами. Кристиан ответил «да». И после этого он неожиданно сказал: «Черт, мне же всего 29 лет».

«К счастью, первый же разряд помог запустить сердце. Это произошло довольно быстро, нам повезло», - сказал Кляйнефельд.

Позже Эриксену имплантируют дефибриллятор. О том, сможет ли игрок продолжить карьеру, информации пока нет.

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Источник — Football-Italia

(8 голосов)

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Комментарии
    Виктор М
    online
      Виктор М, 18.06.2021 14:33
    0
    Евгений Кравченко, 18.06.2021 14:28
    Кто-то может объяснить, как футболисты проходят медосмотр??? Это же сердце!!! Неужели врачи ранее не могли определить, что у него такие проблемы???
    А як людина може грати без проблем до 29 років, а потім раптово майже вмерти на полі?
    Ссылка
    Евгений Кравченко
    online
      Евгений Кравченко, 18.06.2021 14:28
    0
    Кто-то может объяснить, как футболисты проходят медосмотр??? Это же сердце!!! Неужели врачи ранее не могли определить, что у него такие проблемы???
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 18.06.2021 14:33
    0
    Евгений Кравченко, 18.06.2021 14:28
    Кто-то может объяснить, как футболисты проходят медосмотр??? Это же сердце!!! Неужели врачи ранее не могли определить, что у него такие проблемы???
    А як людина може грати без проблем до 29 років, а потім раптово майже вмерти на полі?
    Ссылка
    Евгений Кравченко
    online
      Евгений Кравченко, 18.06.2021 14:28
    0
    Кто-то может объяснить, как футболисты проходят медосмотр??? Это же сердце!!! Неужели врачи ранее не могли определить, что у него такие проблемы???
    Ссылка
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